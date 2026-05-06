中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khách quốc tế đến Thái Lan sụt giảm do bất ổn hàng không

Thứ Tư, 15:17, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tính đến ngày 3/5/2026, tổng lượng khách quốc tế đến Thái Lan đạt gần 12 triệu lượt, giảm 3,45%, trong khi doanh thu du lịch đạt 584 tỷ baht trong 4 tháng đầu năm, giảm 3,28%.

Theo Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, lượng khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan đã giảm 3,45% so với cùng kỳ năm ngoái trong bốn tháng đầu năm 2026, với 3 trong 5 thị trường hàng đầu ghi nhận mức giảm từ 11% đến 23% trong tháng 4/2026 do bất ổn ở Trung Đông.

Trong tháng 4/2026, khi ngành du lịch Thái Lan chịu ảnh hưởng từ việc điều chỉnh lịch bay của các hãng hàng không, lượng khách quốc tế đến đã giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 2,37 triệu người, mặc dù doanh thu vẫn tăng 2,94%.

khach quoc te den thai lan sut giam do bat on hang khong hinh anh 1
Du khách tham gia lễ hội tháng 4/2026 tại Bangkok, Thái Lan. Nguồn: Reuters

Thị trường Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất của Thái Lan và ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất (31,9%), đạt 418.291 lượt khách trong tháng 4. Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) đặt nhiều kỳ vọng vào sự phục hồi của thị trường du lịch ngắn ngày từ Trung Quốc trong năm nay. 

"Các thị trường chặng ngắn đã trở thành trọng tâm của chúng tôi và sẽ giúp bảo vệ ngành du lịch khỏi sự sụt giảm mạnh ở các thị trường bị ảnh hưởng bởi giá vé máy bay cao... Chúng tôi hy vọng sẽ thu hút ít nhất 5,5 triệu khách du lịch Trung Quốc trong năm nay, với mức tăng trưởng doanh thu tối thiểu 20%", đại diện TAT - bà Thapanee Kiatphaibool cho biết.

Bà Thapanee Kiatphaibool cho biết ngành du lịch nước này có thể sẽ chịu ảnh hưởng kéo dài từ cuộc xung đột Trung Đông, do giá vé máy bay tăng cao và số lượng ghế cung ứng trên chuyến bay bị hạn chế, ảnh hưởng đến kế hoạch du lịch của du khách trong ngắn hạn. Doanh thu tổng thể vẫn tăng trưởng trong tháng 4/2026, cho thấy ngành du lịch Thái Lan đã điều chỉnh, phục vụ các thị trường có khả năng chi tiêu cao hơn, với những phân khúc như chăm sóc sức khỏe hay nhóm khách gia đình.

Hải Nam/VOV.VN (tổng hợp)
Tag: Thái Lan khách quốc tế hàng không du lịch xung đột Trung Đông
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giao lưu văn hóa tại Lào - Thái Lan: Kiều bào rưng rưng nhớ quê hương
Giao lưu văn hóa tại Lào - Thái Lan: Kiều bào rưng rưng nhớ quê hương

VOV.VN - Chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa tại Lào và Thái Lan mang đến những tiết mục lân sư rồng và võ thuật truyền thống Việt Nam giàu cảm xúc, giúp cộng đồng kiều bào gợi nhớ ký ức quê hương, đồng thời kết nối thế hệ trẻ với cội nguồn văn hóa dân tộc thông qua trải nghiệm trực quan, sinh động.

Giao lưu văn hóa tại Lào - Thái Lan: Kiều bào rưng rưng nhớ quê hương

Giao lưu văn hóa tại Lào - Thái Lan: Kiều bào rưng rưng nhớ quê hương

VOV.VN - Chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa tại Lào và Thái Lan mang đến những tiết mục lân sư rồng và võ thuật truyền thống Việt Nam giàu cảm xúc, giúp cộng đồng kiều bào gợi nhớ ký ức quê hương, đồng thời kết nối thế hệ trẻ với cội nguồn văn hóa dân tộc thông qua trải nghiệm trực quan, sinh động.

Du lịch Thái Lan chịu "cú sốc kép" khi chi phí leo thang
Du lịch Thái Lan chịu "cú sốc kép" khi chi phí leo thang

VOV.VN - Du lịch Thái Lan đang đứng trước một lộ trình đầy thử thách trong năm 2026 khi phải đối mặt với áp lực kép từ sự biến động của đồng baht và đà tăng giá vé máy bay. Lượng khách quốc tế trong năm nay có thể chỉ dừng lại ở mức 30 - 32 triệu lượt, một con số khiêm tốn hơn nhiều so với những kỳ vọng.

Du lịch Thái Lan chịu "cú sốc kép" khi chi phí leo thang

Du lịch Thái Lan chịu "cú sốc kép" khi chi phí leo thang

VOV.VN - Du lịch Thái Lan đang đứng trước một lộ trình đầy thử thách trong năm 2026 khi phải đối mặt với áp lực kép từ sự biến động của đồng baht và đà tăng giá vé máy bay. Lượng khách quốc tế trong năm nay có thể chỉ dừng lại ở mức 30 - 32 triệu lượt, một con số khiêm tốn hơn nhiều so với những kỳ vọng.

Lễ hội Then Kin Pang 2026: Lan tỏa di sản văn hóa dân tộc Thái ở Lai Châu
Lễ hội Then Kin Pang 2026: Lan tỏa di sản văn hóa dân tộc Thái ở Lai Châu

VOV.VN - Sáng nay (26/4), tại xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã khai mạc Lễ hội Then Kin Pang năm 2026 với chủ đề “Lời Then vọng mãi”. Sự kiện thu hút đông đảo nhân dân, du khách và các đoàn nghệ nhân trong, ngoài nước tham dự.

Lễ hội Then Kin Pang 2026: Lan tỏa di sản văn hóa dân tộc Thái ở Lai Châu

Lễ hội Then Kin Pang 2026: Lan tỏa di sản văn hóa dân tộc Thái ở Lai Châu

VOV.VN - Sáng nay (26/4), tại xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã khai mạc Lễ hội Then Kin Pang năm 2026 với chủ đề “Lời Then vọng mãi”. Sự kiện thu hút đông đảo nhân dân, du khách và các đoàn nghệ nhân trong, ngoài nước tham dự.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực