Khách quốc tế đến Thái Lan sụt giảm do bất ổn hàng không

Theo Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, lượng khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan đã giảm 3,45% so với cùng kỳ năm ngoái trong bốn tháng đầu năm 2026, với 3 trong 5 thị trường hàng đầu ghi nhận mức giảm từ 11% đến 23% trong tháng 4/2026 do bất ổn ở Trung Đông.

Trong tháng 4/2026, khi ngành du lịch Thái Lan chịu ảnh hưởng từ việc điều chỉnh lịch bay của các hãng hàng không, lượng khách quốc tế đến đã giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 2,37 triệu người, mặc dù doanh thu vẫn tăng 2,94%.

Du khách tham gia lễ hội tháng 4/2026 tại Bangkok, Thái Lan. Nguồn: Reuters

Thị trường Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất của Thái Lan và ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất (31,9%), đạt 418.291 lượt khách trong tháng 4. Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) đặt nhiều kỳ vọng vào sự phục hồi của thị trường du lịch ngắn ngày từ Trung Quốc trong năm nay.

"Các thị trường chặng ngắn đã trở thành trọng tâm của chúng tôi và sẽ giúp bảo vệ ngành du lịch khỏi sự sụt giảm mạnh ở các thị trường bị ảnh hưởng bởi giá vé máy bay cao... Chúng tôi hy vọng sẽ thu hút ít nhất 5,5 triệu khách du lịch Trung Quốc trong năm nay, với mức tăng trưởng doanh thu tối thiểu 20%", đại diện TAT - bà Thapanee Kiatphaibool cho biết.

Bà Thapanee Kiatphaibool cho biết ngành du lịch nước này có thể sẽ chịu ảnh hưởng kéo dài từ cuộc xung đột Trung Đông, do giá vé máy bay tăng cao và số lượng ghế cung ứng trên chuyến bay bị hạn chế, ảnh hưởng đến kế hoạch du lịch của du khách trong ngắn hạn. Doanh thu tổng thể vẫn tăng trưởng trong tháng 4/2026, cho thấy ngành du lịch Thái Lan đã điều chỉnh, phục vụ các thị trường có khả năng chi tiêu cao hơn, với những phân khúc như chăm sóc sức khỏe hay nhóm khách gia đình.