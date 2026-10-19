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Siêu bão Champi có thể mạnh cấp 17, Bắc Biển Đông nguy cơ gió giật cấp 10

Thứ Hai, 21:10, 19/10/2026
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VOV.VN - Siêu bão Champi đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines, có khả năng mạnh lên cấp 17, giật trên cấp 17 trong những ngày tới. Mặc dù được nhận định ít có khả năng đi vào Biển Đông, nhưng hoàn lưu siêu bão vẫn có thể gây gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 13h chiều 19/10, tâm siêu bão Champi ở khoảng 14,3 độ vĩ Bắc, 138,5 độ kinh Đông, cách đảo Luzon của Philippines khoảng 1.700 km về phía Đông Đông Nam và cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) hơn 2.000 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 16, giật trên cấp 17.

Trong 2-3 ngày tới, siêu bão Champi được dự báo di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, có khả năng mạnh lên cấp 17 và duy trì cường độ rất mạnh đến khoảng ngày 22/10. Sau đó, bão có xu hướng giảm cấp và có thể đổi hướng khi điều kiện môi trường thay đổi.

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Ảnh kt

Dự báo viên Tuấn Anh, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện các cơ quan khí tượng quốc tế chưa thống nhất về đường đi tiếp theo cũng như khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của siêu bão. Một số dự báo nhận định bão có thể hướng về đảo Đài Loan (Trung Quốc), trong khi các dự báo khác cho rằng bão đi lên vùng biển phía Bắc đảo này rồi hướng về các tỉnh ven biển phía Đông Trung Quốc. 

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Philippines dự báo bão Champi có thể mạnh thành siêu bão

VOV.VN - Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) thông báo, bão nhiệt đới Champi đã suy yếu nhẹ nhưng dự kiến ​​mạnh trở lại thành siêu bão trước khi tiến vào Khu vực trách nhiệm của Philippines (PAR) vào ngày mai (20/10).

Quang Huy/VOV1
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