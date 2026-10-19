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Philippines dự báo bão Champi có thể mạnh thành siêu bão

Thứ Hai, 14:50, 19/10/2026
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VOV.VN - Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) thông báo, bão nhiệt đới Champi đã suy yếu nhẹ nhưng dự kiến ​​mạnh trở lại thành siêu bão trước khi tiến vào Khu vực trách nhiệm của Philippines (PAR) vào ngày mai (20/10).

 

Theo Philippines, sự suy yếu của bão nhiệt đới Champi là kết quả của một quá trình gọi là "chu kỳ thay thế thành mắt bão", trong đó một thành mắt bão mới hình thành bao quanh thành mắt bão cũ. Khi chu kỳ này hoàn tất, cơn bão có thể lấy lại sức mạnh và tiếp tục tăng cường độ.

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Mưa đã bắt đầu tại Quezon, Philippines do tác động của cơn bão. Ảnh: Manila Standard

Vào lúc 3h sáng 19/10 (giờ địa phương), tâm bão Champi nằm cách phía đông nam Luzon 1.720 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất duy trì gần tâm bão đạt 175 km/giờ, với các đợt gió giật lên tới 215 km/giờ; bão đang di chuyển theo hướng tây-tây bắc với tốc độ 25 km/giờ. Khi tiến vào khu vực trách nhiệm của Philippines (PAR), bão Champi sẽ được đặt tên địa phương là Rosal.

Rosal được dự báo di chuyển theo hướng tây bắc trên biển và có thể duy trì cường độ siêu bão cho đến ngày 22/10, trước khi suy yếu thành bão thường khi tiến gần khu vực cực bắc Luzon. Bão có thể đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 23/10 và rời khỏi khu vực trách nhiệm của Philippines (PAR) vào ngày 24/10.

Do phạm vi ảnh hưởng của siêu bão, các cảnh báo gió có thể được ban bố tại một số khu vực thuộc vùng Bicol và phía bắc Luzon từ tối 19/10. Hiện tại, Philippines vẫn đang trong giai đoạn chuyển tiếp sang mùa gió mùa đông bắc (Amihan). Do ảnh hưởng của hiện tượng El Niño, mùa này có thể bắt đầu muộn hơn, vào khoảng cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Cơ quan khí tượng Philippines trước đó cho biết, hiện tượng El Niño với cường độ mạnh đến rất mạnh đang bao trùm khu vực Thái Bình Dương có thể đạt đỉnh vào tháng 12, điều này có khả năng khiến mùa gió mùa đông bắc (Amihan) trở nên khô và nóng hơn.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
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