Xuất hiện siêu bão giật cấp 16 bên ngoài Biển Đông, cảnh báo gió mạnh và sóng lớn

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, vào chiều 18/10, siêu bão CHAMPI là cơn bão thứ 30 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Vào lúc 13h cùng ngày, tâm bão ở khoảng 13,1 độ vĩ Bắc, 142 độ kinh Đông, cách phía Đông Philippines khoảng 2.700 km. Cường độ bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17. Đây là hệ thống bão rất mạnh, đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và hướng về khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Hình ảnh dự kiến hướg đi của siêu bão (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia)

Trong 24 giờ tiếp theo, bão được dự báo di chuyển với tốc độ khoảng 20 km/h. Cường độ có khả năng duy trì ở mức rất mạnh trong khoảng hai ngày tới, sau đó suy yếu dần từ ngày 21/10. Khi tiến đến khu vực đảo Đài Loan, CHAMPI vẫn có thể mạnh khoảng cấp 15, giật trên cấp 17.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong thông tin được cung cấp, khả năng siêu bão CHAMPI đi vào Biển Đông hiện ở mức thấp, khoảng 10-20% đối với khu vực Đông Bắc Biển Đông. Trong khi đó, khả năng bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, ảnh hưởng đến đảo Đài Loan (Trung Quốc) và khu vực ven biển Trung Quốc được nhận định ở mức 80-90%. Dù vậy, việc bão ít khả năng đi vào Biển Đông không đồng nghĩa vùng biển này hoàn toàn không chịu tác động. Hoàn lưu của một hệ thống bão mạnh có thể làm thay đổi trường gió, khiến gió Đông Bắc trên khu vực phía Bắc Biển Đông tăng cường, gây sóng lớn và biển động.

Dự báo khoảng ngày 21/10, hoàn lưu phía Tây của bão CHAMPI có thể ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Biển Đông, khiến gió mạnh lên cấp 6. Đến ngày 23-24/10, gió Đông Bắc trên khu vực phía Bắc Biển Đông có thể mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10, sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh.

Diễn biến này có thể gây bất lợi cho hoạt động hàng hải, đánh bắt thủy sản và các phương tiện hoạt động trên biển. Tàu thuyền cần đặc biệt lưu ý khi lựa chọn hành trình, đồng thời thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo và cảnh báo thời tiết biển.

Người dân, ngư dân cần chủ động theo dõi diễn biến bão

Trước diễn biến của siêu bão CHAMPI, các cơ quan chức năng và người dân cần theo dõi sát những thay đổi về hướng di chuyển, cường độ cũng như phạm vi ảnh hưởng của bão.

Ngư dân đang hoạt động tại khu vực Bắc Biển Đông cần duy trì liên lạc, kiểm tra thiết bị an toàn, chủ động điều chỉnh hành trình và tránh các vùng biển nguy hiểm theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Các đơn vị quản lý tàu thuyền cần kịp thời thông tin về tình hình gió mạnh, sóng lớn để hạn chế rủi ro.

Đối với người dân trên đất liền, cần theo dõi thông tin từ các cơ quan khí tượng thủy văn chính thức, không chủ quan trước nguy cơ thời tiết biển diễn biến bất lợi, đồng thời không lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng về đường đi của bão.

Hiện siêu bão CHAMPI vẫn đang được theo dõi. Hướng di chuyển, cường độ và phạm vi ảnh hưởng có thể thay đổi trong các bản tin tiếp theo. Người dân và các phương tiện hoạt động trên biển cần chủ động cập nhật cảnh báo mới nhất để có phương án phòng tránh phù hợp.