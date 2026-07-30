Siêu bão DOLPHIN mạnh cấp 17, đề phòng gió mạnh trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 30/7, vị trí tâm siêu bão DOLPHIN ở khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 165,8 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) gần 5.000 km về phía Đông.

Đây là siêu bão thứ ba hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2026, sau siêu bão SINLAKU và siêu bão BAVI.

Siêu bão DOLPHIN tiếp tục mạnh lên trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, hiện đạt cường độ cấp 17, giật trên cấp 17.

Dự báo trong 1-3 ngày tới, siêu bão DOLPHIN di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Sau đó, bão chuyển hướng Tây với tốc độ trung bình 20-25 km/h, hướng về khu vực ven biển Phúc Kiến - Chiết Giang của Trung Quốc.

Cơ quan khí tượng nhận định, với các số liệu dự báo hiện nay, siêu bão DOLPHIN chưa có khả năng di chuyển vào Biển Đông. Tuy nhiên, do cường độ rất mạnh, hoàn lưu của bão có thể làm gia tăng trường gió trên khu vực Biển Đông trong những ngày tới.

Từ nay đến khoảng ngày 4/8, siêu bão DOLPHIN được dự báo chưa gây tác động trực tiếp đến Biển Đông. Tuy nhiên, từ khoảng ngày 5/8, khi bão tiến gần khu vực phía Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc), hoàn lưu bão có thể làm gió Tây Nam trên khu vực phía Nam Biển Đông mạnh lên.

Dự báo trong các ngày 6-7/8, gió Tây Nam trên nhiều khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa, có thể mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 2-4 m, gây biển động mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến của siêu bão DOLPHIN và sẽ cập nhật các thông tin mới nhất về khả năng tác động của bão.