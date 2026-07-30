Thời tiết hôm nay 30/7: Hà Nội mưa dông, Bắc Bộ cục bộ mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 29 đến ngày 31/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; Khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm, mưa dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to; Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 31/7, mưa có xu hướng giảm dần. Trong thời gian mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 30/7, Hà Nội mưa dông, Bắc Bộ cục bộ mưa to

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 29, ngày 30/7

TP. Hà Nội

Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, phía Nam có nơi trên 34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.