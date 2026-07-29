Thời tiết hôm nay 29/7: Mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (29/7), khu vực khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, phía Nam cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 28/7 đến 3h ngày 29/7 có nơi trên 70mm như các trạm: Ba Khan (Phú Thọ) 77.4mm, Chi cục thủy lợi Thanh Hóa (Thanh Hóa) 83.6mm, Khe Nà 1 (Nghệ An) 144.6mm, Sơn Diệm (Hà Tĩnh) 137.2mm, La Ngâu (Lâm Đồng) 156.8mm,…

Dự báo mưa lớn trong 24-48 giờ tới:

Sáng sớm và sáng 29/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Từ chiều mưa lớn giảm dần.

Từ sáng sớm 29/7 đến ngày 30/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Ngoài ra ngày và đêm 29/7, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Xu thế mưa: Từ đêm 30/7, mưa lớn ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Ngày 29/7: Hà Nội, Bắc Bộ mưa to diện rộng, đề phòng dông lốc (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 28, ngày 29/7

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-33 độ.

Có mây, sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, riêng khu Tây Bắc 27-29 độ.

Có mây, sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Có mây, sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ.

Có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.