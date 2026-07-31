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Thời tiết hôm nay 31/7: Hà Nội có mưa dông, trời dịu mát

Thứ Sáu, 05:22, 31/07/2026
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VOV.VN - Thời tiết hôm nay 31/7, Hà Nội có mây, có lúc mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C. Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay 31/7, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 30/7 đến ngày 1/8, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trong đêm 30 và ngày 31/7 có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào chiều và đêm.

Đêm 31/7 và ngày 1/8, các khu vực trên tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to vào ban đêm. Ban ngày, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác vào chiều tối 1/8; Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

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Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 31/7, mưa dông, trời dịu mát (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 31/7

Khu vực TP. Hà Nội

Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; riêng phía Bắc nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Khu vực Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

PV/VOV.VN
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