Sinh viên Lào, Campuchia đón Tết cổ truyền ấm áp tại TP.HCM

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM gửi lời chúc mừng năm mới an lành, hạnh phúc đến sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP.HCM.

Lãnh đạo TP.HCM cùng đại diện các nước Lào, Campuchia và sinh viên chụp hình tại buổi gặp mặt

Ông Cường cho biết, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt đối với TP.HCM khi đánh dấu chặng đường 50 năm vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Đây là dịp để thành phố nhìn lại quá trình xây dựng và phát triển, tiếp tục khẳng định các giá trị cốt lõi về hòa bình, nghĩa tình, năng động, sáng tạo và hội nhập quốc tế. Từ đó, TP.HCM tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, đồng thời là cầu nối quan trọng trong thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế, trong đó có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam - Lào - Campuchia.

Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và tuổi trẻ thành phố luôn trân trọng tình cảm gắn bó, sự đồng hành của nhân dân ba nước qua những giai đoạn khó khăn của lịch sử, tin tưởng rằng đây là nền tảng để các thế hệ trẻ tiếp tục vun đắp tình hữu nghị chân thành, thủy chung và bền vững.

Sinh viên đeo vòng hoa và buộc chỉ cổ tay cho lãnh đạo TP.HCM

Trong suốt những thập kỷ qua, Việt Nam, Lào và Campuchia vẫn luôn là những quốc gia gắn bó keo sơn, với phương châm đối ngoại: Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.

Lãnh đạo TP.HCM cũng kỳ vọng, trong môi trường năng động, cởi mở và hội nhập sâu rộng, sinh viên Lào và Campuchia sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối quan trọng, góp phần thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa thanh niên ba nước; qua đó, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào – Campuchia.

Hoạt động buộc chỉ cổ tay để cầu may

Chu Đình Khăm Minh, du học sinh Lào, hiện là sinh viên năm hai Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM). Đây là năm thứ ba Minh sinh sống và học tập tại TP.HCM. Dù đón Tết xa gia đình, Minh vẫn cảm thấy ấm áp khi nhận được sự quan tâm từ các ban ngành tại TP.HCM. Khi được trải nghiệm không khí Tết tại đây, tham gia các hoạt động như lễ té nước, cột chỉ cổ tay, Minh không chỉ vơi đi nỗi nhớ nhà mà còn cảm nhận được sự chu đáo và gần gũi của mọi người.

Sinh viên tặng vòng hoa dịp Tết cổ truyền Bunpimay (Lào)

"Với cương vị là một thanh niên, tôi mong mình cùng góp sức với các bạn sinh viên Việt Nam, Lào cũng như Campuchia để có thể xây dựng nên các hoạt động có ý nghĩa nhằm lan tỏa nét văn hoá, truyền thống của đất nước Lào đến cho các bạn biết đến nhiều hơn", Khăm Minh nói.