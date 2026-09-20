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Sinh viên tại TP.HCM tham gia Ngày dọn rác thế giới

Chủ Nhật, 12:01, 20/09/2026
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VOV.VN - “Ngày Dọn rác Thế giới - World Cleanup Day 2026” diễn ra tại khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM sáng 20/9 thu hút nhiều bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên đang sinh sống, học tập tại khu vực này.

Đây là hoạt động do Let's Do It World khởi xướng, đã được Liên Hợp Quốc công nhận, với khả năng kết nối hàng triệu tình nguyện viên cùng tham gia thu gom rác, làm sạch môi trường. Trước đó, hoạt động này đã diễn ra tại Hà Nội, thu gom hơn 1,7 tấn rác thải.

sinh vien tai tp.hcm tham gia ngay don rac the gioi hinh anh 1
Hoạt động hưởng ứng Ngày dọn rác thế giới tại TP.HCM

Việc thu gom rác lần này chủ yếu là rác rác thải nhựa sinh hoạt, bao bì nilong,… tại một số bãi rác tự phát ở Làng Đại học Quốc gia TP.HCM. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, ngăn chặn rác thải nhựa ngay tại nguồn và thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn cho đô thị bền vững.

Trúc Vy, điều phối địa phương của Let’s Do It Vietnam tại TP.HCM cho biết, từ 5 thành viên ban đầu, nhóm đã tổ chức thành công Ngày dọn rác và thu hút hơn 100 sinh viên tham gia hoạt động này. "Đây thực sự là một hoạt động rất ý nghĩa để mọi người cùng chung tay góp phần bảo vệ môi trường xung quanh", Vy nói. 

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Đây là bãi rác tự phát nằm trong khu vực của làng Đại học Quốc gia TP.HCM

Phan Nguyễn Hà Phương, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) cho biết, nhóm của Phương gồm 13 người, cùng rủ nhau tham gia hoạt động dọn rác sáng nay. Đây là hoạt động đầu tiên Phương tham gia khi vừa bước chân vào đại học:

"Tụi mình rất vui và hạnh phúc khi có thể đóng góp một phần nhỏ trong việc dọn dẹp khu vực làng Đại học, nơi sinh viên đang sinh sống và học tập", Hà Phương nói.

Ngoài TP.HCM, chiến dịch World Cleanup Day 2026 được Let’s Do It Vietnam hưởng ứng đồng loạt tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Lâm Đồng và Cần Thơ. Hoạt động thu hút hơn 10.000 tình nguyện viên hưởng ứng, chung tay vì một Việt Nam không rác thải.  

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
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