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Cảnh sát Cơ động giúp công nhân dọn hàng chục tấn rác dạt về bờ biển Nhật Lệ

Thứ Năm, 18:34, 17/09/2026
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VOV.VN - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, lượng lớn củi, gỗ, cây cối và rác thải từ thượng nguồn theo dòng nước trôi dạt ra biển, sau đó tấp vào bãi biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ).

Khối lượng rác dạt vào bờ lớn, trong đó có nhiều cây gỗ, cành cây kích thước lớn nên việc thu gom gặp nhiều khó khăn. Công nhân vệ sinh vừa dọn dẹp xong đợt này thì sóng biển tiếp tục đưa đợt rác khác vào bờ.

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Rác thải tấp về bờ biển Nhật Lệ sau mưa lũ

 

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Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Quảng Trị huy động hơn 50 cán bộ chiến sĩ thu gom rác

Chị Đặng Thị Ái Vân, Tổ trưởng Tổ Môi trường biển Nhật Lệ, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Đồng Hới cho biết, lượng rác từ các nơi theo dòng chảy đổ về bãi biển rất lớn, chủ yếu là củi mục cỡ lớn, cây cối, rác thải nhỏ trôi nổi. Rác thải theo dòng nước lũ từ thượng nguồn cuốn về tấp vào bờ biển kéo dài gần 4km từ của sông Nhật Lệ ra bãi tắm. 

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Công nhân vệ sinh rất vất vả để thu gom những cây gỗ lớn

Chị Đặng Thị Ái Vân cho biết thêm: “Sau mưa lũ, tình hình rác thải tấp vào quá nhiều, chị em trong tổ được 7 người nhưng dọn dẹp 4km bãi biển. Buổi sáng vừa dọn xong thì buổi chiều rác lại tấp lên lại, vất vả lắm. Rác tấp vào toàn là củi lớn, rải nhỏ quá nhiều, chúng tôi bỏ vào bao đưa lên đường sau đó xe vệ sinh môi trường đến chở đi”.

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Cán bộ, chiến sĩ tập trung thu gom, xử lý lượng rác thải dọc bờ biển trong khoảng 5-7 ngày

Những ngày qua, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động hơn 50 đoàn viên, thanh niên phối hợp với lực lượng công nhân vệ sinh môi trường tổ chức thu gom, dọn vệ sinh bãi biển. Các lực lượng tập trung thu gom, phân loại, tập kết và vận chuyển rác thải, củi, gỗ dạt vào bờ.

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Công nhân vệ sinh môi trường mất nhiều ngày để thu gom rác thải tại bờ biển Nhật Lệ

Việc xử lý rác thải được thực hiện theo hai khâu. Trước hết, các lực lượng thu gom rác thải thô như củi, gỗ, cành cây và các loại rác có kích thước lớn; sau đó tiếp tục thu gom, làm sạch rác nhỏ, rác vụn còn lại trên bãi biển. Toàn bộ lượng rác sau khi thu gom được tập kết, phân loại và vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định.

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Lực lượng Cảnh sát Cơ động giúp công nhân môi trường thu gom những cây gỗ lớn

 

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Các lực lượng chung tay hỗ trợ dọn vệ sinh bờ biển sau lũ

Thượng úy Nguyễn Vĩnh Long, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, với tinh thần xung kích, trách nhiệm, lực lượng cán bộ, chiến sĩ tập trung thu gom, xử lý lượng rác thải dọc bờ biển trong khoảng 5-7 ngày, phấn đấu sớm làm sạch khu vực, trả lại cảnh quan môi trường cho bãi biển Nhật Lệ, phục vụ người dân và du khách.

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Công tác dọn vệ sinh môi trường sau lũ được thực hiện nhanh chóng hơn nhờ sự giúp sức của lực lượng vũ trang

“Đã huy động lực lượng để dọn dẹp bãi biển với những đoàn viên trẻ, khỏe của Cảnh sát Cơ động, tinh thần vui vẻ, nhiệt tình. Chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ rác thải ven biển để trả lại môi trường sạch đẹp cho bãi biển Nhật Lệ”, Thượng úy Nguyễn Vĩnh Long cho hay.

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Quân đội giúp người dân Quảng Trị khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Hai ngày 14 và 15/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.Các lực lượng đã khẩn trương có mặt tại những địa bàn bị ảnh hưởng, giúp người dân dọn dẹp, khắc phục thiệt hại và ổn định cuộc sống.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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