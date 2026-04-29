Số ca nghi ngộ độc tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm tăng lên 46 ca

Thứ Tư, 14:19, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chỉ sau ít ngày, số trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, TP.HCM đã tăng lên 46 người. Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân, lấy mẫu kiểm nghiệm và theo dõi sức khỏe các học sinh.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đã thành lập đoàn điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng phối hợp chính quyền địa phương, ngành y tế và nhà trường triển khai các biện pháp xử lý theo quy định. Đồng thời rà soát, thống kê các trường hợp nghi ngờ ngộ độc; thu thập thông tin ca bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh; điều tra dịch tễ, xác minh bữa ăn nghi ngờ.

so ca nghi ngo doc tai truong tieu hoc Dang thuy tram tang len 46 ca hinh anh 1
Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: website)

Lực lượng chức năng cũng kiểm tra thực tế tại trường và đơn vị cung cấp suất ăn, đánh giá điều kiện chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm; truy xuất nguồn gốc nguyên liệu; lấy mẫu thức ăn lưu, mẫu nước uống để kiểm nghiệm. Những người tham gia chế biến, chia suất ăn, phục vụ bữa ăn được yêu cầu xét nghiệm phân để phục vụ điều tra nguyên nhân.

Theo tổng hợp bước đầu, đến chiều 28/4 có 46 học sinh xuất hiện triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế. Trong đó, 29 trường hợp đang điều trị nội trú, 17 trường hợp điều trị ngoại trú. Hiện sức khỏe các học sinh đang được theo dõi, chăm sóc.

Trước đó, Sở Y tế TP.HCM cho biết từ ngày 25/4 đến trưa 27/4, 4 bệnh viện trên địa bàn tiếp nhận 25 trường hợp nghi ngộ độc liên quan vụ việc này, gồm 23 học sinh và 2 người lớn. Các triệu chứng chủ yếu là đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số trường hợp sốt.

Trong số này có 1 học sinh nhập Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng sốt cao, mất nước nặng, sốc, co giật... Sau một ngày điều trị tích cực, bệnh nhi đã tỉnh táo, cai thở máy và ngưng thuốc vận mạch. Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết đã ghi nhận 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm PCR mẫu phân dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đang tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc và sẽ thông tin chính thức khi có kết quả.

Kim Dung/VOV-TPHCM
Tin liên quan

Bộ Y tế vào cuộc vụ 25 học sinh và bảo mẫu ở TP.HCM nghi ngộ độc
VOV.VN - Bộ Y tế đề nghị TP.HCM khẩn trương điều tra vụ 25 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm tại trường Đặng Thùy Trâm, truy xuất nguồn gốc, xử lý vi phạm và công khai kết quả.

Nghi ngộ độc tại trường Đặng Thùy Trâm ở TP.HCM, 25 người nhập viện cấp cứu
VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết TP ghi nhận 25 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận. Trong đó, một học sinh nhập viện nặng, phải thở máy và chống sốc tích cực.

