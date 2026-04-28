  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Nghi ngộ độc tại trường Đặng Thùy Trâm ở TP.HCM, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ Ba, 14:28, 28/04/2026
VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết TP ghi nhận 25 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận. Trong đó, một học sinh nhập viện nặng, phải thở máy và chống sốc tích cực.

Theo báo cáo nhanh, từ ngày 25/4 đến trưa 27/4, 4 bệnh viện trên địa bàn TP.HCM đã tiếp nhận các ca bệnh với triệu chứng rối loạn tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số trường hợp kèm sốt. Trong số này có 23 học sinh và 2 người lớn là bảo mẫu.

Thực đơn được công khai trên website trường (Ảnh: website)

Cụ thể, Bệnh viện Nguyễn Thị Thập tiếp nhận 13 học sinh; Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận 9 học sinh; Bệnh viện Khánh Hội tiếp nhận 1 học sinh; Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 2 bảo mẫu.

Đáng chú ý, một học sinh điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 nhập viện trong tình trạng sốt cao, mất nước nặng, sốc, co giật và toan chuyển hóa nặng. Sau một ngày điều trị tích cực bằng chống sốc, dùng thuốc vận mạch và thở máy, bệnh nhi đã tỉnh táo, ngưng vận mạch và cai máy thở.

Hiện sức khỏe các trường hợp còn lại cơ bản ổn định, được theo dõi và điều trị kịp thời. Đa số bệnh nhân vẫn đang điều trị nội trú (23/25 trường hợp).

Thực đơn của trường được cập nhật liên tục (Ảnh: website)

Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu các cơ sở y tế rà soát công tác tiếp nhận, bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ ngộ độc thực phẩm. Trường hợp nặng phải hội chẩn hoặc chuyển tuyến kịp thời.

Cùng ngày, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đã tiếp nhận vụ việc và đang tiến hành xác minh, điều tra nguyên nhân.

Trước đó, đầu tháng 4, TP.HCM cũng ghi nhận vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây với 266 học sinh có triệu chứng rối loạn tiêu hóa, trong đó 190 em phải nhập viện theo dõi, điều trị.

Kết quả điều tra của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM xác định bánh flan và canh bắp cải trong bữa ăn bán trú có khả năng bị nhiễm chéo vi khuẩn. Tác nhân chính gây ngộ độc được xác định là vi khuẩn Salmonella. Ngoài ra, mẫu thức ăn còn phát hiện nhiễm E.coli và tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus).

Kim Dung/VOV-TP.HCM
11 công nhân ở TP.HCM nhập viện nghi ngộ độc sau bữa trưa tại công ty

VOV.VN - Chiều 15/4, Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh đã báo cáo Sở Y tế TP.HCM và Sở An toàn thực phẩm TP.HCM về vụ việc 11 công nhân tại xã Hưng Long (thuộc huyện Bình Chánh trước đây) nhập viện cấp cứu sau bữa ăn trưa.

VOV.VN - Chiều 15/4, Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh đã báo cáo Sở Y tế TP.HCM và Sở An toàn thực phẩm TP.HCM về vụ việc 11 công nhân tại xã Hưng Long (thuộc huyện Bình Chánh trước đây) nhập viện cấp cứu sau bữa ăn trưa.

Số học sinh nhập viện nghi ngộ độc tại TP.HCM lên tới 184 ca

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết, số học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM) tiếp tục tăng lên 184 ca.

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết, số học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM) tiếp tục tăng lên 184 ca.

148 học sinh tại TP.HCM nghi ngộ độc thực phẩm, phát hiện Salmonella

VOV.VN - Liên quan đến vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây, Sở Y tế TP.HCM cho biết đến sáng 10/4, đã ghi nhận 148 trường hợp học sinh nghi ngộ độc thực phẩm, kết quả xét nghiệm ban đầu phát hiện vi khuẩn Salmonella trong nhiều mẫu bệnh phẩm.

VOV.VN - Liên quan đến vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây, Sở Y tế TP.HCM cho biết đến sáng 10/4, đã ghi nhận 148 trường hợp học sinh nghi ngộ độc thực phẩm, kết quả xét nghiệm ban đầu phát hiện vi khuẩn Salmonella trong nhiều mẫu bệnh phẩm.

