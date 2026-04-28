Nghi ngộ độc tại trường Đặng Thùy Trâm ở TP.HCM, 25 người nhập viện cấp cứu

Theo báo cáo nhanh, từ ngày 25/4 đến trưa 27/4, 4 bệnh viện trên địa bàn TP.HCM đã tiếp nhận các ca bệnh với triệu chứng rối loạn tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số trường hợp kèm sốt. Trong số này có 23 học sinh và 2 người lớn là bảo mẫu.

Cụ thể, Bệnh viện Nguyễn Thị Thập tiếp nhận 13 học sinh; Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận 9 học sinh; Bệnh viện Khánh Hội tiếp nhận 1 học sinh; Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 2 bảo mẫu.

Đáng chú ý, một học sinh điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 nhập viện trong tình trạng sốt cao, mất nước nặng, sốc, co giật và toan chuyển hóa nặng. Sau một ngày điều trị tích cực bằng chống sốc, dùng thuốc vận mạch và thở máy, bệnh nhi đã tỉnh táo, ngưng vận mạch và cai máy thở.

Hiện sức khỏe các trường hợp còn lại cơ bản ổn định, được theo dõi và điều trị kịp thời. Đa số bệnh nhân vẫn đang điều trị nội trú (23/25 trường hợp).

Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu các cơ sở y tế rà soát công tác tiếp nhận, bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ ngộ độc thực phẩm. Trường hợp nặng phải hội chẩn hoặc chuyển tuyến kịp thời.

Cùng ngày, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đã tiếp nhận vụ việc và đang tiến hành xác minh, điều tra nguyên nhân.

Trước đó, đầu tháng 4, TP.HCM cũng ghi nhận vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây với 266 học sinh có triệu chứng rối loạn tiêu hóa, trong đó 190 em phải nhập viện theo dõi, điều trị.

Kết quả điều tra của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM xác định bánh flan và canh bắp cải trong bữa ăn bán trú có khả năng bị nhiễm chéo vi khuẩn. Tác nhân chính gây ngộ độc được xác định là vi khuẩn Salmonella. Ngoài ra, mẫu thức ăn còn phát hiện nhiễm E.coli và tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus).