中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xử phạt 90 triệu đồng, đình chỉ hoạt động cơ sở sản xuất bánh mì gây ngộ độc

Thứ Tư, 08:39, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 12 (phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) bị phạt 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 4 tháng do gây ngộ độc thực phẩm hàng loạt.

Liên quan đến cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 (phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) gây ngộ độc thực phẩm hàng loạt, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở này với số tiền 90 triệu đồng. Hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, cung cấp và bán thực phẩm trong thời gian 4 tháng, kể từ ngày nhận được quyết định.

Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám và điều trị cho 86 người bị ngộ độc thực phẩm, với tổng số tiền hơn 175 triệu đồng. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Hàng loạt người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Hồng Ngọc 12

Như tin đã đưa, từ ngày 24/2/2026 đến ngày 7/3/2026, có 86 người sau khi ăn bánh mì Hồng Ngọc 12 bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện, không có trường hợp tử vong.

Theo kết quả điều tra dịch tễ và xét nghiệm lâm sàng, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp xác định nguyên nhân gây ngộ độc nghi do vi khuẩn Salmonella.

Vi khuẩn này được tìm thấy trong sản phẩm bánh mì kẹp thịt (bao gồm các thành phần: pa-tê gan, dưa chua, chả lụa, chả chiên và thịt nguội) tại cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12.

Cơ quan chức năng nhận định nguồn nhiễm khuẩn có thể phát sinh trong quá trình chế biến, bảo quản hoặc phục vụ thực phẩm, khiến các nạn nhân bị nhiễm qua đường tiêu hóa.

Cơ sở bán bánh mì xảy ra ngộ độc bị xử phạt 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 4 tháng

Được biết, vào năm 2024, sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 12 cũng có 149 người phải nhập viện, chủ cơ sở bị xử phạt 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong vòng 4 tháng.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tag: ngộ độc bánh mì bánh mì hồng ngọc đình chỉ hoạt động xử phạt
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

28 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Nghệ An

VOV.VN - Chiều 18/4, Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu (Nghệ An) cho biết đã tiếp nhận 28 trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, liên quan đến việc ăn bánh mì trên địa bàn.

VOV.VN - Chiều 18/4, Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu (Nghệ An) cho biết đã tiếp nhận 28 trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, liên quan đến việc ăn bánh mì trên địa bàn.

Vì sao bánh mì dễ gây ngộ độc hàng loạt?

VOV.VN - Liên tiếp các vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì khiến nhiều người lo ngại; chuyên gia chỉ ra nguyên nhân đến từ pate, rau sống, thực phẩm chế biến sẵn và khâu vệ sinh kém, khiến món ăn quen thuộc này dễ trở thành nguồn lây nhiễm hàng loạt.

VOV.VN - Liên tiếp các vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì khiến nhiều người lo ngại; chuyên gia chỉ ra nguyên nhân đến từ pate, rau sống, thực phẩm chế biến sẵn và khâu vệ sinh kém, khiến món ăn quen thuộc này dễ trở thành nguồn lây nhiễm hàng loạt.

Kiểm tra điểm bán bánh mì trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Sau khi ăn bánh mì tại một điểm bán ở xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi, nhiều người có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm phải nhập viện điều trị. Ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc, niêm phong thực phẩm, lấy mẫu xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân.

VOV.VN - Sau khi ăn bánh mì tại một điểm bán ở xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi, nhiều người có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm phải nhập viện điều trị. Ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc, niêm phong thực phẩm, lấy mẫu xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục