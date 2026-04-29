Xử phạt 90 triệu đồng, đình chỉ hoạt động cơ sở sản xuất bánh mì gây ngộ độc

Liên quan đến cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 (phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) gây ngộ độc thực phẩm hàng loạt, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở này với số tiền 90 triệu đồng. Hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, cung cấp và bán thực phẩm trong thời gian 4 tháng, kể từ ngày nhận được quyết định.

Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám và điều trị cho 86 người bị ngộ độc thực phẩm, với tổng số tiền hơn 175 triệu đồng. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Hàng loạt người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Hồng Ngọc 12

Như tin đã đưa, từ ngày 24/2/2026 đến ngày 7/3/2026, có 86 người sau khi ăn bánh mì Hồng Ngọc 12 bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện, không có trường hợp tử vong.

Theo kết quả điều tra dịch tễ và xét nghiệm lâm sàng, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp xác định nguyên nhân gây ngộ độc nghi do vi khuẩn Salmonella.

Vi khuẩn này được tìm thấy trong sản phẩm bánh mì kẹp thịt (bao gồm các thành phần: pa-tê gan, dưa chua, chả lụa, chả chiên và thịt nguội) tại cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12.

Cơ quan chức năng nhận định nguồn nhiễm khuẩn có thể phát sinh trong quá trình chế biến, bảo quản hoặc phục vụ thực phẩm, khiến các nạn nhân bị nhiễm qua đường tiêu hóa.

Cơ sở bán bánh mì xảy ra ngộ độc bị xử phạt 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 4 tháng

Được biết, vào năm 2024, sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 12 cũng có 149 người phải nhập viện, chủ cơ sở bị xử phạt 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong vòng 4 tháng.