Sở GD-ĐT Phú Thọ lên tiếng về nghi vấn tiêu cực thi cử lan truyền trên mạng

Sở GD-ĐT Phú Thọ cho biết đã hoàn thành báo cáo gửi Bộ GD-ĐT về kết quả rà soát Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sau khi xuất hiện một số thông tin nghi vấn tiêu cực trên mạng xã hội

Theo báo cáo, toàn tỉnh có 492 bài thi đạt điểm 10, trong đó môn Lịch sử có 237 điểm 10, phân bố tại hơn 60 điểm thi, bình quân 0,166 bài đạt điểm 10 mỗi phòng thi. Môn Toán có 194 điểm 10, được ghi nhận tại hơn 40 điểm thi, bình quân 0,096 bài đạt điểm 10/phòng thi.

(Nguồn: Sở GD&ĐT Phú Thọ)

(Nguồn: Sở GD&ĐT Phú Thọ)

Qua rà soát, Sở GD-ĐT khẳng định không phát hiện dải số báo danh hay phòng thi nào có số lượng điểm cao bất thường.

Điểm thi có nhiều điểm 10 môn Toán nhất là Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc với 36 bài thi đạt điểm tuyệt đối, tiếp đến là THPT Chuyên Hùng Vương (27), THPT Yên Lạc (12), THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ (11) và THPT Lê Xoay (10).

Đáng chú ý, phòng thi số 00315 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc có nhiều điểm 10 nhất với 6 thí sinh. Kết quả xác minh cho thấy cả 6 em đều là học sinh các lớp chuyên Toán, chuyên Vật lý và chuyên Tin học, có học lực tốt và kết quả thi phù hợp với các kỳ khảo sát do Sở tổ chức trước đó.

Theo Sở GD-ĐT, việc phân tích phổ điểm và kiểm tra từng phòng thi không phát hiện dấu hiệu bất thường về kết quả thi.

Trước đó, trên mạng xã hội Threads xuất hiện bài đăng nghi ngờ có tiêu cực tại Trường THPT Cao Phong, cho rằng hai thí sinh "chép bài" trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và công bố bảng điểm cho thấy kết quả thi thử thấp nhưng điểm thi chính thức tăng mạnh.

Theo nội dung lan truyền, điểm thi thử của hai học sinh chỉ dao động từ 3,6 đến 6,5 điểm, trong khi ở kỳ thi chính thức, cả hai cùng đạt 9 điểm môn Toán; các môn Vật lý lần lượt đạt 9,5 và 8,25 điểm, Hóa học đạt 7,5 và 9,5 điểm, Ngữ văn đạt 4,75 và 4 điểm.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Sở GD&ĐT Phú Thọ xác nhận điểm thi thử của hai học sinh thấp hơn kết quả thi thật. Tuy nhiên, kiểm tra học bạ cho thấy cả hai đều có điểm trung bình các môn khoảng 7,1-7,2, xếp loại học lực khá.

Theo lãnh đạo Sở, thi thử chỉ mang tính khảo sát nên nhiều học sinh chưa thực sự nỗ lực, vì vậy không thể lấy kết quả thi thử làm căn cứ duy nhất để đánh giá năng lực.

Cơ quan chức năng cũng đã yêu cầu trưởng điểm thi và các cán bộ coi thi liên quan rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi. Kết quả cho thấy các cá nhân được kiểm tra đều khẳng định không xảy ra việc gian lận như phản ánh trên mạng xã hội.

Lãnh đạo Sở cho biết thêm, hai học sinh nói trên thuộc nhóm học khá của lớp. Sau khi hoàn thành bài thi, các em từng trao đổi với giáo viên chủ nhiệm và tự tin dự đoán có thể đạt từ 8 điểm trở lên. "Kết quả này là thực chất của các em", vị lãnh đạo khẳng định.

Liên quan vụ việc, chiều 10/7, chủ tài khoản Threads đăng tải thông tin nghi vấn đã gỡ bỏ bài viết và công khai xin lỗi thầy cô, học sinh và cộng đồng mạng. Người này thừa nhận nội dung đăng tải là không đúng sự thật, xuất phát từ suy đoán chủ quan.

Hiện cơ quan công an đã làm việc với người đăng tải thông tin sai sự thật để làm rõ vụ việc.