GRDP quý III của Hà Nội tăng hai con số, tạo đà tăng tốc những tháng cuối năm

Chiều 5/9, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế-xã hội Quý III năm 2026. Ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội chủ trì buổi họp báo.

Thông tin về tình hình kinh tế-xã hội của Thủ đô 9 tháng năm 2026 và mục tiêu 3 tháng cuối năm, bà Đỗ Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, GRDP quý III/2026 của Hà Nội ước tăng 10,02%, lần đầu tiên trong năm đạt mức tăng hai con số và cũng là mức tăng cao nhất trong các quý từ đầu năm. Kết quả này tạo thêm dư địa để Thủ đô tăng tốc trong những tháng cuối năm.

Toàn cảnh họp báo

Nhiều động lực tăng trưởng cùng khởi sắc

Bức tranh kinh tế Hà Nội trong quý III và 9 tháng năm 2026 ghi nhận những tín hiệu tích cực. GRDP quý III ước tăng 10,02%, cao hơn đáng kể mức 8,20% của cùng kỳ năm 2025. Đây là quý có tốc độ tăng trưởng cao nhất từ đầu năm và lần đầu tiên trong năm 2026 kinh tế Thủ đô đạt mức tăng hai con số.

Tính chung 9 tháng, GRDP Hà Nội tăng 8,85%, cao hơn mức tăng 7,92% cùng kỳ năm trước và cải thiện so với kết quả 6 tháng đầu năm. Quy mô GRDP theo giá hiện hành đạt khoảng 1.294,9 nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, các khu vực chủ lực của nền kinh tế đều duy trì đà tăng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng dịch vụ, với khu vực này chiếm 67,64% GRDP. Công nghiệp - xây dựng chiếm 20,60%; nông, lâm nghiệp và thủy sản 1,91%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,85%.

Trong các động lực tăng trưởng, dịch vụ tiếp tục đóng vai trò “trụ đỡ” khi đóng góp hơn 6 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP 9 tháng.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 810,9 nghìn tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Du lịch tiếp tục phục hồi mạnh với khoảng 27,5 triệu lượt khách, tăng 6,2%; trong đó khách quốc tế đạt 6,67 triệu lượt, tăng tới 22%. Tổng thu từ khách du lịch đạt 113,2 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3%.

Đầu tư công, xây dựng tạo lực kéo

Theo bà Đỗ Thu Hằng, một điểm sáng đáng chú ý khác là tốc độ tăng trưởng của xây dựng và đầu tư toàn xã hội. Riêng trong quý III, ngành xây dựng tăng 13,63%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng đạt 451,4 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Riêng quý III đạt khoảng 194,6 nghìn tỷ đồng, tăng 24,5%.

Đến hết ngày 30/9, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công đạt 115.574 tỷ đồng, tương đương 96,32% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 69,91% kế hoạch Thành phố giao đến thời điểm báo cáo (không bao gồm phần tiết kiệm 5% chi đầu tư ngân sách).

Nguồn lực đầu tư đang được tập trung cho hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn. Thành phố thúc đẩy 84 dự án hạ tầng chiến lược với tổng quy mô khoảng 330.458 tỷ đồng. Dự án Vành đai 4 đạt tỷ lệ giải ngân 88,30%; tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đã hoàn thành công tác khoan hầm; nhiều cây cầu lớn vượt sông Hồng được đẩy nhanh thi công.

Cùng với hạ tầng giao thông, Hà Nội đang triển khai 125 quy hoạch các cấp và thúc đẩy thực hiện 50 bản ghi nhớ xúc tiến đầu tư nhằm cụ thể hóa mô hình không gian phát triển mới của Thủ đô.

Bà Đỗ Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội thông tin tại cuộc họp báo

Dòng vốn tiếp tục chảy vào nền kinh tế

Các chỉ số tài chính, ngân sách và tín dụng cũng cho thấy nền kinh tế đang duy trì sức vận động khá mạnh. Đến hết ngày 30/9, thu ngân sách nhà nước đạt 568.582 tỷ đồng, bằng 87,5% dự toán và tăng 6,1% so với cùng kỳ. Dư nợ tín dụng đạt khoảng 6.589 nghìn tỷ đồng, tăng 14,08% so với cuối năm 2025.

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 9 tháng đạt 4,07 tỷ USD, tăng 5,9%. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô mà còn ở sự dịch chuyển cơ cấu dòng vốn. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ thu hút khoảng 2,24 tỷ USD, chiếm hơn một nửa tổng vốn FDI.

Sản xuất công nghiệp và xuất khẩu cũng có dấu hiệu phục hồi. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 9%; riêng quý III tăng 9,3%. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đạt 16,86 tỷ USD, tăng 9,3%; riêng quý III đạt khoảng 6,2 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ.

Song song với tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số và cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Thành phố đã phê duyệt tái cấu trúc 1.552 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 90,1%; hơn 6,2 triệu tài khoản định danh được thiết lập trên ứng dụng iHanoi. Kho dữ liệu dùng chung đã tiếp nhận 2,72 triệu hồ sơ thủ tục hành chính.

Các lĩnh vực an sinh xã hội cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Trong 9 tháng, 160.981 lao động được giải quyết việc làm, đạt 94,14% kế hoạch; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,48%. Hơn 1,1 triệu hồ sơ khám, chữa bệnh của 44 cơ sở y tế đã được liên thông trên nền tảng quản lý tập trung. Ngành giáo dục hoàn thành cấp mã định danh học tập cho 100% trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn.

Áp lực lớn dồn vào quý IV

Theo bà Đỗ Thu Hằng, kết quả quý III tạo thêm nền tảng cho tăng trưởng, nhưng chặng đường còn lại của năm 2026 được đánh giá không ít thách thức. Đặc biệt, để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm ở mức cao, quy mô giá trị tăng thêm phải tạo ra trong quý IV là rất lớn.

Một trong những vấn đề đáng lưu ý là sức khỏe của khu vực doanh nghiệp. Trong 9 tháng, khoảng 26,1 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và 10,6 nghìn doanh nghiệp giải thể. Sản xuất công nghiệp dù phục hồi nhưng chưa đồng đều; tồn kho ngành chế biến, chế tạo cuối tháng 9 tăng 26,5%.

Xuất khẩu cũng chưa đạt kỳ vọng khi một số nhóm hàng chủ lực như máy móc, dệt may, gỗ còn suy giảm. Những thay đổi của chính sách thương mại quốc tế cùng yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn xanh đang tạo thêm áp lực chi phí cho doanh nghiệp.

Trong khi đó, áp lực giá cả vẫn hiện hữu. CPI bình quân 9 tháng tăng 4,91%; giá nhà ở, điện, nước, giáo dục và vật liệu xây dựng tăng khá cao, tác động trực tiếp đến chi phí sản xuất cũng như sức mua của người dân.

Điều này đồng nghĩa với việc tăng trưởng quý IV không thể chỉ dựa vào một vài lĩnh vực riêng lẻ mà đòi hỏi sự tăng tốc đồng thời của đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, tiêu dùng, du lịch và các nguồn lực xã hội.

Tăng tốc từng dự án, khơi thông từng nguồn lực

Trong những tháng cuối năm, Hà Nội xác định đầu tư công, xây dựng và các công trình trọng điểm là một trong những động lực có tính chủ động cao nhất. Tiến độ giải ngân sẽ tiếp tục được kiểm đếm đến từng chủ đầu tư, từng dự án; đồng thời tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư, nguồn vật liệu và tổ chức thi công.

Các dự án giao thông, đường sắt đô thị, cầu vượt sông Hồng, chống ngập và hạ tầng lớn tiếp tục được yêu cầu tăng tốc.

Thành phố cũng đặt trọng tâm vào chuyển hóa các dự án đã có chủ trương hoặc cam kết đầu tư thành vốn thực hiện, khối lượng xây dựng và năng lực sản xuất thực tế; tháo gỡ các dự án ngoài ngân sách còn vướng mắc và chuẩn bị quỹ đất sạch, hạ tầng khu, cụm công nghiệp.

Đối với FDI, định hướng là tập trung thu hút dòng vốn chất lượng cao vào công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu - phát triển và công nghiệp chế biến, chế tạo.

Ở lĩnh vực sản xuất, Thành phố dự kiến làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp công nghiệp lớn, doanh nghiệp xuất khẩu và những dự án có khả năng tăng công suất ngay trong quý IV, qua đó xử lý những điểm nghẽn liên quan đến tín dụng, đất đai, nguyên liệu, năng lượng, lao động, logistics và thủ tục đầu tư.

Quý IV cũng là mùa cao điểm tiêu dùng, mua sắm, du lịch và các sự kiện lớn. Vì vậy, kích cầu thương mại, thương mại điện tử, kinh tế đêm, du lịch và công nghiệp văn hóa được xác định là những dư địa cần khai thác mạnh hơn, hướng tới không chỉ tăng lượng khách mà còn kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu.

Cùng với các giải pháp kinh tế, Hà Nội tiếp tục thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tháo gỡ vướng mắc trong sử dụng, giải ngân nguồn kinh phí cho lĩnh vực này; đồng thời đưa các cơ chế mới của Luật Thủ đô và các nghị quyết của HĐND Thành phố vào thực tiễn.

Kết quả tăng trưởng 10,02% trong quý III cho thấy kinh tế Thủ đô đang có sự chuyển động tích cực và nhiều động lực bắt đầu phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, khoảng thời gian còn lại của năm không dài, trong khi yêu cầu tạo thêm giá trị tăng trưởng rất lớn.

Bởi vậy, bài toán của Hà Nội trong quý IV không chỉ là tiếp tục duy trì đà tăng, mà quan trọng hơn là biến nguồn vốn, dự án, quy hoạch và các cơ chế chính sách đã được khơi thông thành sản lượng, doanh thu và giá trị gia tăng thực tế cho nền kinh tế. Tinh thần được Thành phố đặt ra là “rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ cơ quan chủ trì, rõ tiến độ, rõ kết quả đầu ra”, gắn tiến độ từng nhiệm vụ với trách nhiệm của người đứng đầu.