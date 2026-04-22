Sơn La gỡ khó Dự án tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi

Dự án tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi với tên gọi “Khu di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La” do UBND xã Mai Sơn làm chủ đầu tư, triển khai trên diện tích khoảng 6ha, tổng mức đầu tư hơn 61 tỷ đồng. Các hạng mục thuộc dự án bao gồm: san nền khu công viên chứng tích và đường dạo với diện tích khoảng 2,9ha; san nền khu quảng trường dịch vụ kết hợp bãi đỗ xe với diện tích khoảng 0,33ha; xây dựng hệ thống kè; Hệ thống thoát nước mưa, nước thải; hệ thống cấp nước, phòng cháy chữa cháy; khu quảng trường, khu công viên chứng tích…

Theo kế hoạch ban đầu, dự án được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2021-2025, nhưng do còn một số khó khăn, vướng mắc nên đang xin điều chỉnh đến năm 2026. Việc triển khai dự án là nhằm bảo tồn di sản văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng môi trường, cảnh quan, phát triển du lịch văn hóa tâm linh, liên kết các khu, điểm du lịch trong và ngoài tỉnh.

Ngã ba Cò Nòi là nơi giao nhau giữa hai tuyến quốc lộ 13A (nay là quốc lộ 37) và đường 41 (quốc lộ 6 hiện nay), thuộc địa phận xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn cũ; nay là xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Theo báo cáo của chủ đầu tư, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi để thực hiện dự án Khu di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi là 9,5 ha với 69 hộ bị ảnh hưởng; trong đó, phạm vi do Trung ương đoàn làm chủ đầu tư đến nay đã hoàn thành công tác GPMB, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và chi trả tiền cho 10/10 hộ, với giá trị hơn 2,3 tỷ đồng, diện tích 2,27 ha; hiện chủ đầu tư đang triển khai thi công các hạng mục công trình của dự án.

Tuy nhiên, phạm vi do xã Mai Sơn làm chủ đầu tư, đến nay mới phê duyệt phương án cho 05/59 hộ với giá trị 1,7 tỷ đồng, diện tích 0,8 ha; 54 hộ còn lại đang tiếp tục triển khai công tác GPMB, song còn gặp khó khăn do nhiều hộ chưa đồng thuận với kết quả xác minh nguồn gốc đất, cũng như phương án bồi thường đất để xây dựng các khu tái định cư…Do chưa giải phóng được mặt bằng, nên công tác đầu tư xây dựng dự án hiện chưa được thực hiện. Chính vì vậy, UBND xã Mai Sơn đã trình UBND tỉnh cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2026 và kéo dài thời gian bố trí vốn sang giai đoạn 2026-2030.

Phát biểu tại buổi làm việc với các sở ngành liên quan và xã Mai Sơn về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc dự án tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi diễn ra ngày 22/4, ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La yêu cầu xã Mai Sơn và các sở, ngành liên quan trên cơ sở chức năng niệm vụ của mình rà soát lại tình hình thực hiện dự án; tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong khâu GPMB; xác định rõ tiến độ từng phần việc cụ thể và phương án thực hiện để UBND tỉnh có cơ sở báo cáo trình kỳ họp HĐND tỉnh tới đây về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án.

"Đề nghị xã Mai Sơn thực hiện song trùng việc báo cáo tỉnh và Hội đồng Nhân dân tỉnh kéo dài thời gian thực hiện dự án và thời gian bố trí vốn; bên cạnh đó là tăng cường công tác tuyên truyền để hoàn thiện các phương án GPMB. Liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án trưng bày, đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong tuần này tập trung hoàn thiện để báo cáo Thường trực; khi Thường trực cho ý kiến thì sẽ lập đề xuất chủ trương đầu tư đúng theo kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo. Còn Tỉnh đoàn thì phối hợp với TW Đoàn hoàn thiện dự án, sau đó bàn giao lại cho xã Mai Sơn quản lý", ông Hà Trung Chiến nhấn mạnh.

Khu di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi, xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La là nơi khắc ghi mốc son lịch sử hào hùng của lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Nơi đây, hơn 70 năm về trước là một “yết hầu” mà địch quyết liệt ngăn chặn hòng cắt đứt con đường vận tải, tiếp tế về mọi mặt cho chiến trường Điện Biên Phủ. Máu của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong và nhân dân đã đổ xuống nơi “túi bom” này, viết lên khúc tráng ca bất diệt cho thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”...

Để ghi nhớ công ơn các liệt sỹ Thanh niên xung phong, Ngã ba Cò Nòi đã được Đảng, Nhà nước quy hoạch trở thành một địa danh lịch sử trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Năm 2000, tỉnh Sơn La đã khởi công xây dựng Đài Tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong; ngày 7/5/2002, Đài tưởng niệm được khánh thành và đón nhân dân khắp mọi miền vào tham quan, tưởng niệm; đầu năm 2021, tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai Dự án tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi, tỉnh Sơn La.