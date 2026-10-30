Sơn La huy động hơn 600 người diễn tập ứng phó thảm họa cháy lớn

UBND tỉnh Sơn La vừa tổ chức diễn tập phương án ứng phó thảm họa cháy lớn cấp tỉnh năm 2026 tại khu đô thị Vincom, với sự tham gia của hơn 600 người cùng 200 phương tiện, thiết bị các loại.

Cuộc diễn tập gồm hai phần: vận hành cơ chế chỉ huy và diễn tập thực hành. Tình huống giả định đặt ra là bình khí gas tại một hộ kinh doanh quán ăn thuộc dãy PG2 phát nổ, gây cháy lớn, lan sang các nhà liền kề. Vụ nổ làm sập một số cấu kiện xây dựng, khiến nhiều người bị thương, mắc kẹt; khoảng 150 người bị mắc kẹt tại các tầng phía trên.

Cuộc diễn tập phương án ứng phó thảm họa cháy lớn cấp tỉnh năm 2026 được tổ chức tại khu đô thị Vincom, tỉnh Sơn La.

Trong quá trình chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, tiếp tục xảy ra cháy xe ô tô điện tại tầng hầm Trung tâm thương mại Vincom. Khói, khí độc nhanh chóng lan lên các tầng trên, đe dọa tính mạng người dân. Lợi dụng tình hình hỗn loạn, một số đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, đặt ra yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự tại hiện trường.

Trước tình huống diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo và Ban Chỉ huy diễn tập đã huy động lực lượng của hơn 40 cơ quan, đơn vị, với hơn 600 người và 200 phương tiện, thiết bị cơ giới các loại. Các lực lượng phối hợp triển khai chữa cháy, cứu người, cứu tài sản, ngăn cháy lan, cấp cứu người bị nạn và xử lý các hành vi vi phạm.

Diễn tập tình huống giả định cháy lớn, có nguy cơ lan rộng và đe dọa nhiều người.

Với sự phối hợp đồng bộ, triển khai kịp thời các phương án, sau gần một giờ, đám cháy giả định được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Các lực lượng tiếp tục bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra, xác định nguyên nhân và thiệt hại theo tình huống giả định.

Cuộc diễn tập hoàn thành theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Phát biểu tại cuộc diễn tập, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập, nhấn mạnh cuộc diễn tập nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trong chấp hành quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chủ động thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”.

Sau gần 1 giờ khẩn trương triển khai các biện pháp, đám cháy giả định được khống chế, dập tắt hoàn toàn; các lực lượng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo phương án.

Ông Nguyễn Thành Công cho biết, trong bối cảnh El Nino gây nắng nóng kéo dài, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cần được tăng cường từ tổ dân phố, gia đình đến các cơ quan, đơn vị và toàn xã hội. Mục tiêu là hạn chế các vụ cháy lớn, không để xảy ra thiệt hại về người và giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản của Nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp.

UBND tỉnh Sơn La và các đơn vị liên quan khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức, phục vụ cuộc diễn tập.

Dịp này, UBND tỉnh Sơn La tặng bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh và UBND các phường Tô Hiệu, Chiềng Cơi tặng giấy khen cho 13 tập thể, 44 cá nhân có thành tích trong diễn tập và phục vụ diễn tập.