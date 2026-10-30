Làm giàu từ ổi không hạt trên đất đồi Nghệ An

Từ 20 cây giống đến vườn ổi hơn 7 sào

Vườn ổi không hạt của anh Nguyễn Văn Thắng trên đất đồi xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: Minh Châu).

Hơn 10 năm trước, trong một lần tham dự hội chợ nông nghiệp tại Hà Nội, anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1987), trú xóm Đình Thắng, xã Quỳ Hợp, chú ý đến giống ổi không hạt có thịt dày, giòn, vị ngọt thanh và mùi thơm đặc trưng. Nhận thấy tiềm năng của giống cây này, anh quyết định mua 20 cây về trồng thử trên đất đồi của gia đình. Thời điểm đó, việc đưa một giống cây còn mới về địa phương khiến không ít người hoài nghi, cho rằng lựa chọn của anh khá mạo hiểm.

Sinh ra và lớn lên ở vùng miền Tây Nghệ An, anh Thắng thấu hiểu những nhọc nhằn của người nông dân khi sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên. Mong muốn tìm hướng phát triển kinh tế ngay trên quê hương đã thôi thúc anh mạnh dạn thử nghiệm giống cây mới.

Tuy nhiên, những năm đầu, việc trồng ổi không hạt không thuận lợi như kỳ vọng. Do chưa nắm vững đặc tính sinh trưởng và kỹ thuật chăm sóc, cây phát triển kém, tỷ lệ đậu quả thấp, chất lượng quả không đồng đều. Có những vụ, công sức bỏ ra nhiều nhưng hiệu quả kinh tế không đáng kể.

“Thời gian đầu gần như thất bại hoàn toàn. Có những vụ bỏ nhiều công sức nhưng hiệu quả không được như mong muốn. Khi ấy tôi mới nhận ra muốn trồng được cây này phải nắm chắc kỹ thuật, không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm trồng các loại cây khác”, anh Thắng chia sẻ.

Không bỏ cuộc, anh Thắng kiên trì tìm nguyên nhân, học hỏi kinh nghiệm và điều chỉnh phương pháp canh tác. Trong quá trình đó, anh nhận được sự hỗ trợ về chuyên môn từ người em trai Nguyễn Văn Thành (SN 1989), tốt nghiệp ngành Kỹ sư nông nghiệp tại Trường Đại học Nông Lâm Huế.

Từ nền tảng kiến thức chuyên ngành và quá trình theo dõi thực tế, anh Thắng từng bước hoàn thiện quy trình chăm sóc, từ điều tiết nước tưới, bổ sung dinh dưỡng đến tạo tán, kích thích ra hoa và bảo vệ quả. Những lần chưa thành công được anh rút kinh nghiệm, áp dụng điều chỉnh cho các vụ tiếp theo.

Anh Nguyễn Văn Thắng bên những cây ổi không hạt sai quả sắp cho thu hoạch. (Ảnh: Minh Châu).

Tư duy sản xuất nông nghiệp sạch cũng được xác định ngay từ đầu. Trong quá trình sản xuất, gia đình chú trọng sử dụng phân hữu cơ vi sinh và phân chuồng hoai mục để chăm sóc, cải tạo đất. Để hạn chế ruồi vàng đục quả, khi quả ổi vừa bằng ngón tay cái, người lao động tiến hành bọc bằng lớp xốp lưới và túi nilon chuyên dụng, giúp hạn chế côn trùng gây hại, bảo vệ mẫu mã quả và giảm nhu cầu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, kết hợp phương pháp chăm sóc phù hợp đã giúp vườn ổi từng bước ổn định năng suất và chất lượng.

Nhờ kiên trì hoàn thiện kỹ thuật, khoảng 5-7 năm trở lại đây, vườn ổi của gia đình anh Thắng thường xuyên cho thu hoạch ổn định. Từ 20 cây giống ban đầu, diện tích trồng đã phát triển lên hơn 7 sào, sản lượng đạt khoảng 20 tấn quả mỗi năm.

Theo anh Thắng, ổi không hạt là giống cây tương đối khó tính, đòi hỏi người trồng phải thường xuyên theo dõi quá trình sinh trưởng, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và chăm sóc phù hợp. Nếu không nắm vững kỹ thuật, cây có thể phát triển không đồng đều, ảnh hưởng đến khả năng ra hoa, đậu quả và chất lượng nông sản.

Đất đồi kết trái ngọt

Cùng với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, anh Thắng xác định thị trường tiêu thụ là yếu tố quan trọng để duy trì hiệu quả sản xuất. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái đến tận vườn, anh chủ động tìm kiếm khách hàng qua nhiều kênh, trong đó có các nền tảng số.

Ổi không hạt có thịt dày, giòn, vị ngọt thanh và mùi thơm đặc trưng. (Ảnh: Minh Châu).

Nhờ mở rộng mạng lưới tiêu thụ, ổi không hạt của gia đình được đưa đến một số thị trường ngoài tỉnh như Hà Nội, Đà Nẵng, Thái Nguyên. Việc chủ động kết nối khách hàng giúp sản phẩm có thêm đầu ra, tạo điều kiện để gia đình duy trì sản xuất ổn định.

Giống ổi này có ưu điểm không hạt, thịt quả giòn, vị ngọt thanh và mùi thơm đặc trưng. Sản phẩm hiện có giá bán khoảng 30.000-35.000 đồng/kg, cao hơn mức khoảng 17.000-18.000 đồng/kg của giống ổi Đài Loan có hạt.

Mỗi năm, vườn ổi mang lại doanh thu khoảng 600 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, gia đình anh Thắng có thu nhập khoảng 400 triệu đồng. Mô hình còn tạo việc làm thường xuyên và thời vụ cho khoảng 5 lao động địa phương, với mức thu nhập từ 6-8 triệu đồng/người/tháng.

Ông Lê Hồng Thắng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳ Hợp, cho biết mô hình trồng ổi không hạt của gia đình anh Nguyễn Văn Thắng là một trong những mô hình sản xuất có hiệu quả của nông dân khu vực miền Tây Nghệ An. Đây cũng là mô hình tiên phong trồng ổi không hạt ở vùng đồi núi xã Quỳ Hợp.

Theo ông Lê Hồng Thắng, mô hình có mức đầu tư không quá lớn nhưng đem lại hiệu quả kinh tế khá, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình và tạo việc làm cho lao động địa phương. Tại các hội nghị, Hội Nông dân xã thường mời anh Thắng tham dự để chia sẻ kinh nghiệm, giúp hội viên có thêm thông tin về lựa chọn cây trồng, kỹ thuật chăm sóc và tìm kiếm thị trường.

Mỗi năm, vườn ổi mang lại doanh thu khoảng 600 triệu đồng. (Ảnh: Minh Châu).

Từ 20 cây giống ban đầu đến khu vườn hơn 7 sào cho sản lượng khoảng 20 tấn quả mỗi năm, hành trình của anh Nguyễn Văn Thắng cho thấy sự kiên trì và tinh thần học hỏi có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Sự hỗ trợ về chuyên môn của người em trai cũng góp phần giúp anh từng bước tháo gỡ khó khăn trong quá trình canh tác.

Mô hình không chỉ mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình mà còn tạo việc làm cho người dân địa phương. Thực tế này cho thấy, muốn làm giàu từ nông nghiệp, người nông dân cần mạnh dạn tìm hướng đi mới, chủ động làm chủ kỹ thuật và gắn sản xuất với thị trường, từ đó nâng cao giá trị nông sản và khai thác hiệu quả tiềm năng, làm giàu trên chính vùng đất quê hương.