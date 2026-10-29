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Nhận 1 tỷ đồng chuyển nhầm, người đàn ông ở Nghệ An tắt điện thoại, báo công an

Thứ Năm, 22:26, 29/10/2026
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VOV.VN - Phát hiện tài khoản bất ngờ nhận 1 tỷ đồng từ người lạ, ông Nguyễn Duy Thanh (SN 1969, trú xã Giai Lạc, Nghệ An) lo ngại nguy cơ bị lừa đảo nên chủ động tắt điện thoại, đến công an trình báo để được hỗ trợ xác minh, tìm người trả lại.

Ngày 29/10, Công an xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ ông Nguyễn Duy Thanh hoàn trả 1 tỷ đồng cho người chuyển khoản nhầm.

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Công an xã Giai Lạc hỗ trợ người dân trả lại 1 tỷ đồng chuyển khoản nhầm.

Trước đó, chiều 23/10, tài khoản ngân hàng của ông Thanh bất ngờ nhận được 1 tỷ đồng với nội dung “nộp tiền”. Giao dịch không hiển thị thông tin người gửi, khiến ông không xác định được nguồn gốc số tiền.

Khi liên lạc theo số điện thoại trong tin nhắn, người đàn ông ở đầu dây bên kia trình bày việc chuyển nhầm tiền, đề nghị ông Thanh hỗ trợ hoàn trả. Tuy nhiên, khi kết nối qua Zalo, tài khoản của người này lại hiển thị tên khác.

Lo ngại số tiền lớn có thể liên quan đến hành vi lừa đảo, ông Thanh chủ động tắt điện thoại, đến Công an xã Giai Lạc trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh trước khi thực hiện việc hoàn trả.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Giai Lạc triển khai các biện pháp xác minh, xác định người chuyển tiền là anh Y.N.N. (SN 1999, trú xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk). Cùng thời điểm, anh N. cũng đã trình báo công an địa phương nơi cư trú, nhờ hỗ trợ sau khi phát hiện chuyển nhầm số tiền lớn vào tài khoản người khác.

Ngày 29/10, anh N. vượt hơn 1.100km từ Đắk Lắk đến xã Giai Lạc. Dưới sự chứng kiến của đại diện Công an xã Giai Lạc, ông Thanh đã hoàn trả đầy đủ 1 tỷ đồng cho người chuyển nhầm.

Chia sẻ về sự việc, anh N. cho biết, khi phát hiện chuyển nhầm tiền, anh hết sức lo lắng. Nếu tiền được chuyển vào tài khoản đã ngừng sử dụng hoặc chủ tài khoản không cài đặt tính năng thông báo biến động số dư, việc xác minh thông tin sẽ gặp nhiều khó khăn.

Bá Thăng/VOV.VN
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