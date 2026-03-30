Sơn La khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do dông lốc

Hôm nay, các lực lượng chức năng của tỉnh Sơn La đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do dông lốc xảy ra ở xã Pắc Ngà (huyện Bắc Yên cũ).

Sau khi dông lốc xảy ra, các lực lượng chức năng đã khẩn trương hỗ trợ người dân

Chiều ngày (29/3), trận dông lốc mạnh xảy ra trong thời gian ngắn đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân xã Pắc Ngà, tỉnh Sơn La. Theo thống kê ban đầu của UBND xã, dông lốc làm sập nghiêng và tốc mái 12 căn nhà của các hộ dân tại 3 bản: Lừm Thượng A, Lừm Thượng B và Suối Tải.

Sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng “4 tại chỗ”, phối hợp cùng công an, quân đội và người dân tổ chức hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại, đồng thời di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn.

Trong sáng nay, các lực lượng chức năng cùng người dân các bản tháo dỡ nhà để sửa và lợp lại mái nhà

Ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Pắc Ngà cho biết, các lực lượng đã tiến hành lợp lại mái nhà cho các hộ dân, rà soát thiệt hại, hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng do thiên tai theo đúng quy định, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai cực đoan có thể tiếp tục xảy ra.

"Xã đã chỉ đạo trực tiếp di chuyển tài sản, bố trí chỗ ăn nghỉ tạm thời cho các hộ bị ảnh hưởng; đồng thời dỡ nhà bị sập nghiêng ra để sửa lại. Các hộ bị tốc mái trong ngày hôm nay các lực lượng cùng với bản sẽ lợp lại; còn các hộ bị tốc mái tôn đã đặt tôn từ hôm qua bằng cách gọi điện trực tiếp cho các cơ sở để người ta hỗ trợ, bố trí tôn cho bà con khắc phục, hôm nay (30/3) tôn lên thì mai sẽ khắc phục được cho các nhà bị tốc mái tôn", ông Hà nói.

Trận dông lốc xuất hiện trong thời gian ngắn nhưng cường độ mạnh đã làm ảnh hưởng nhiều ngôi nhà

Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, hôm nay trên địa bản tỉnh tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa rào và có nơi có dông ở một một số các xã, phường.

Cảnh báo trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng; làm giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông gây nguy hiểm cho tính mạng con người.

Clip dông lốc gây ảnh hưởng đến các hộ dân ở xã Pắc Ngà, tỉnh Sơn La.