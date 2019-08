Sơn La mưa to, Lai Châu thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Từ 4 giờ đến 7 giờ sáng nay (2/8), tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to, lượng mưa đo được phổ biến từ 20 - 30mm. Mực nước lúc 7 giờ tại trạm Cầu Sông Mã đang ở mức 319,59m thấp hơn cấp báo động I: 0,41m.

Tỉnh Lai Châu ghi nhận thiệt hại lớn về cầu, cống, giao thông, thủy lợi và nhiều công trình nhà nước khác

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Bắc, khoảng 10 giờ đến 11 giờ trưa nay 2/8, mực nước tại trạm Cầu Sông Mã có khả năng lên đến cấp báo động II. Trên lưu vực Sông Mã và các vùng lân cận đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ở vùng trũng. Người dân cần chủ động phòng tránh với lũ lớn, không qua sông, không vớt củi khi trời mưa to, lũ lớn.

Lai Châu mưa lũ gây thiệt hại trên 140 tỷ đồng

Theo thống kê của Sở NN-PTNT tỉnh Lai Châu, từ đầu năm đến nay, mưa đá, gió lốc, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã làm 3 người chết, 2 người mất tích, 1 người bị thương; gần 1.200 ngôi nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại trên 145 ha lúa và hoa màu; gần 460 con gia súc, gia cầm bị chết. Thiệt hại tài sản của nhà nước rất lớn khi địa phương ghi nhận có 23 công trình thủy lợi, 1 công trình nước sinh hoạt bị hư hỏng; 16 điểm trưởng, 2 trạm y tế bị tốc mái, ảnh hưởng; 3 cầu bê tông, 2 ngầm tràn bị cuốn trôi, hư hỏng; nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông liên xã bị sạt lở. Tổng giá trị thiệt hại do mưa lũ ước khoảng gần 140 tỷ đồng.

Địa phương phải di chuyển khấn cấp hơn 30 hộ dân và hiện vẫn còn hơn 1.000 hộ trong vùng nguy cơ sạt lở cao

Ông Hà Văn Um - Giám đốc Sở NN-PTNNT, Phó Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, trong thời gian tới nhằm ứng phó hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, tỉnh Lai Châu đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tổ chức tập huấn, diễn tập phòng, chống thiên tai trên địa bàn tất cả các huyện; tổ chức các lực lượng cứu hộ tại chỗ ở các xã,bản để xử lý khi có tình huống cấp bách; từng bước nâng cao năng lực công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; thực hiện tốt các chính sách xã hội, công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống cho nhân dân, tái thiết và khôi phục sản xuất, môi trường sinh thái sau thiên tai.

Mưa lũ khiến gần 1.200 ngôi nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại