Sơn La sắp xếp trường học, giảm 441 hiệu trưởng và phó hiệu trưởng

Cùng với kiện toàn đội ngũ tại 13 trường học biên giới, tỉnh Sơn La cũng đang tích cực triển khai việc sắp xếp, kiện toàn mạng lưới cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn và chủ động xây dựng các phương án giảng dạy, bởi địa phương thiếu hơn 4.000 giáo viên trong năm học tới. Ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La có những chia sẻ cụ thể về các nội dung này.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La

PV: Trước hết xin ông cho biết Sơn La đang nỗ lực triên khai việc sắp xếp, kiện toàn mạng lưới cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Chiến: Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La đã chủ động tổ chức hội nghị với tất cả 75 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh để triển khai tinh thần về sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Các xã, phường sau khi tiếp thu tinh thần chỉ đạo đã về khẩn trương triển khai xây dựng các phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn của địa phương để gửi Sở GD-ĐT tổng hợp.

Đến ngày 30/7/2026 thì Sở GD-ĐT đã trình các cấp và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt phương án sắp xếp. Kết quả là sau khi sắp xếp, toàn tỉnh còn 406 trường, giảm 186 trường so với trước; cán bộ quản lý, nhân viên thì giảm được 441 cán bộ quản lý, trong đó có 186 hiệu trưởng và 255 phó hiệu trưởng và giảm được 27 nhân viên văn thư, kế toán.

Tỉnh Sơn La phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn mạng lưới cơ sở giáo dục công lập trước ngày 30/8/2026

PV: Quá trình triển khai công tác sắp xếp các đơn vị trường ở tỉnh Sơn La gặp những khó khăn cơ bản ra sao?

Ông Nguyễn Văn Chiến: Việc sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh về cơ bản là không có vướng mắc gì lớn mà nhận được sự đồng thuận rất lớn của các xã, phường và các nhà trường. Trên tinh thần là nhận thức rất rõ việc sắp xếp này cũng đem lại những hiệu quả rất lớn trong công tác quản lý cũng như nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt là nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.

Sau sắp xếp, Sơn La sẽ giảm từ 592 trường xuống còn 406 trường

Tuy nhiên, sau sắp xếp sẽ có 441 cán bộ quản lý, gồm hiệu trưởng và phó hiệu trưởng sau khi sắp xếp bị dôi dư ra, vì vậy đội ngũ này cũng có những tâm tư nhất định. Số cán bộ quản lý này, tỉnh dự kiến bố trí làm giáo viên, làm phó hiệu trưởng, hoặc chuyển sang làm công tác ở các xã hoặc các đơn vị khác.

13 trường liên cấp nội trú ở 13 xã biên giới của tỉnh Sơn La đang hoàn thiện

PV: 13 trường liên cấp nội trú tại 13 xã biên giới của tỉnh đang được khẩn trương hoàn thiện để đưa vào sử dụng ngay trong năm học 2026-2027. Xin ông cho biết phương án sắp xếp, kiện toàn đội ngũ giáo viên của tỉnh tại các trường này như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Chiến: Về đội ngũ các trường của 13 xã biên giới thì đây là việc được tỉnh rất quan tâm và đã giao nhiệm vụ cho Sở Nội vụ là giao đủ biên chế theo định mức. Tổng số 13 trường đến nay đã được Sở Nội vụ giao cho 801 biên chế, đảm bảo đúng theo định mức. Tuy nhiên, tại 13 xã này, số lượng giáo viên được điều từ các trường trong xã sang vào trường nội trú này vẫn chưa đủ; hiện tại còn thiếu 51 giáo viên nữa.

Cả 13 trường phấn đấu bàn giao trước ngày 30/8/2026, đưa vào sử dụng ngay trong năm học tới

Để khắc phục việc này, Sở Giáo dục đã ban hành thông báo tiếp nhận giáo viên ở tất cả các xã khác có nhu cầu, đủ điều kiện thì sẽ chuyển về công tác tại 13 trường biên giới. Qua việc tiếp nhận hồ sơ, đến thời điểm này đã có 8 hồ sơ đủ điều kiện để tiếp nhận về các trường này. Số còn lại thì chúng tôi đã hướng dẫn các xã và các xã cũng đã ban hành kế hoạch hợp đường với nhân viên để bù đắp vào những cái số thiếu trên. Và với việc hợp đồng đó thì chắc chắn 13 trường biên giới này sẽ đủ giáo viên để đáp ứng việc dạy và học ngay từ đầu năm học.

Năm học tới, Sơn La tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên, nhất là bậc mầm non với 1.940 giáo viên còn thiếu

PV: Được biết trong năm học tới, tỉnh Sơn La còn thiếu hơn 4.000 giáo viên so với định mức biên chế được giao. Vậy ngành giáo dục đã chủ động xây dựng phương án giảng dạy như thế nào để đáp ứng yêu cầu dạy và học tại các nhà trường?

Ông Nguyễn Văn Chiến: So với định mức biên chế của Bộ GD-ĐT giao thì toàn tỉnh Sơn La còn thiếu khoảng trên 4.000 giáo viên nữa; trong đó bậc mầm non thiếu 1940 giáo viên, tiểu học thiếu 789, trung học cơ sở thiếu 704, trung học phổ thông thiếu 613 giáo viên.

Trong bối cảnh thiếu giáo viên như thế, để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học thì Sở Giáo dục đã thực hiện một số giải pháp. Thứ nhất, đã chỉ đạo nhà trường, đơn vị trực thuộc và hướng dẫn các xã rà soát biên chế, cũng như số lượng giáo viên các nhà trường, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch để tuyển dụng giáo viên cho năm học mới. Thứ hai, nếu tuyển dụng mà vẫn chưa đáp ứng được thì căn cứ vào chỉ tiêu của các cấp giao cho các nhà trường, các xã, các nhà trường sẽ thực hiện hợp đồng giáo viên theo tinh thần Nghị định 235 năm 2026 của Chính phủ. Nếu sau khi thực hiện hợp đồng mà vẫn còn có những trường vẫn thiếu nhiều giáo viên thì Sở Giáo dục sẽ thực hiện điều động giáo viên từ những trường còn thiếu ít, hoặc không thiếu sang những trường còn thiếu nhiều sao cho đáp ứng để ngay đầu năm học có thể triển khai việc dạy và học bình thường.

PV: Xin cảm ơn ông!