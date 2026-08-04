Sơn La thí điểm dạy và học tiếng Lào trong các trường học vùng biên giới

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Sơn La, việc thí điểm dạy học sẽ được triển khai tại một số trường trên địa bàn các xã biên giới; lựa chọn tối thiểu 1 trường phổ thông nội trú hoặc trường liên cấp có cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông để tổ chức thí điểm dạy học môn Ngoại ngữ 1 tiếng Lào đối với lớp 1, môn Ngoại ngữ 2 tiếng Lào đối với lớp 6 và lớp 10.

Việc thí điểm dạy học tiếng Lào sẽ triển khai tại một số trường học vùng biên giới.

Các trường dự kiến đưa vào thí điểm trong năm học 2026 – 2027: Trường Tiểu học Chiềng Khương, Trường phổ thông nội trú Tiểu học - THCS Sốp Cộp, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học - THCS Chiềng Khương, Trường THPT Chiềng Khương, Trường THPT Sốp Cộp. Các năm học tiếp theo, căn cứ vào nhu cầu và điều kiện thực tiễn để lựa chọn trường tham gia, tổ chức dạy tiếng Lào.

Quy mô mỗi trường sẽ có từ 1 – 2 lớp, tùy thuộc vào số lượng học sinh đăng ký và điều kiện về cơ sở vật chất, giáo viên. Các cơ sở giáo dục tham gia thí điểm sẽ sử dụng phòng học hiện có, phòng học ngoại ngữ, thiết bị dạy học, hạ tầng công nghệ thông tin và các điều kiện hiện có của nhà trường. Việc giảng dạy thực hiện theo chương trình, sách giáo khoa, học liệu và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La sẽ tăng cường cán bộ tham gia.

Riêng về đội ngũ giáo viên, trước mắt, việc tổ chức thí điểm cần có sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo viên, chuyên gia, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, phương pháp dạy học và hướng dẫn kiểm tra, đánh giá; sử dụng nguồn cán bộ tăng cường từ lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh và các chuyên gia ngôn ngữ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong vai trò chuyên gia, trợ giảng… Sở Ngoại vụ làm đầu mối thực hiện các thủ tục đối ngoại, kết nối hợp tác với các cơ quan quản lý giáo dục của các tỉnh Bắc Lào khi có nhu cầu trao đổi học liệu hoặc tổ chức các hoạt động giao lưu thực tế xuyên biên giới cho học sinh.

Việc thí điểm triển khai theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo về dạy học tiếng Lào tại các tỉnh biên giới tiếp giáp với Lào.

Việc tổ chức thí điểm dạy và học tiếng Lào trong một số cơ sở giáo dục phổ thông được triển khai theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là cơ sở để đánh giá, hoàn thiện và mở rộng trong các năm học tiếp theo; đánh giá tính phù hợp của chương trình, sách giáo khoa, học liệu, phương thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá và các điều kiện bảo đảm triển khai.

Đồng thời, từng bước hình thành đội ngũ giáo viên, học liệu, cơ sở vật chất và cơ chế phối hợp phục vụ việc mở rộng dạy học tiếng Lào trong giai đoạn tiếp theo. Góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục, hợp tác hữu nghị Việt Nam - Lào; phát triển nguồn nhân lực phục vụ hợp tác giữa hai nước và đáp ứng nhu cầu học tập tiếng Lào của học sinh.