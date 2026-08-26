Sốt xuất huyết gia tăng, Đắk Lắk tăng cường phòng chống

Trước diễn biến dịch gia tăng, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Công văn số 13341, yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường, chủ động phòng, chống sốt xuất huyết Dengue, không để dịch bùng phát, lan rộng và kéo dài.

Số ca sốt xuất huyết ở tỉnh Đắk Lắk tăng mạnh, ghi nhận một trường hợp tử vong

Theo công văn này, Sở Y tế được giao làm đầu mối tham mưu, theo dõi sát tình hình, tăng cường giám sát, cảnh báo nguy cơ; chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các địa phương có dịch xử lý triệt để các ổ dịch, diệt lăng quăng, bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi tại khu vực nguy cơ cao. Các cơ sở khám, chữa bệnh chủ động chuẩn bị nhân lực, thuốc, vật tư và giường bệnh, nâng cao năng lực điều trị, hạn chế ca bệnh nặng và tử vong.

Đối với Sở Tài chính, phối hợp tham mưu bảo đảm kinh phí phòng, chống dịch; hướng dẫn các đơn vị, địa phương quản lý, sử dụng nguồn lực đúng quy định, kịp thời tháo gỡ khó khăn về kinh phí.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể khác, theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với ngành Y tế và địa phương tuyên truyền, vận động cán bộ, người lao động và nhân dân tham gia phòng, chống dịch; tổ chức vệ sinh môi trường, loại bỏ vật chứa nước, diệt lăng quăng, bọ gậy ít nhất mỗi tuần một lần tại cơ quan, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các địa điểm thuộc phạm vi quản lý.

Lực lượng y tế tỉnh Đắk Lắk tăng cường phun hóa chất diệt muỗi tại các ổ dịch.

UBND các xã, phường, chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; rà soát khu vực nguy cơ cao, tổ chức vệ sinh môi trường, xử lý kịp thời ca bệnh, ổ dịch và huy động các lực lượng cùng tham gia. Công tác tuyên truyền được tăng cường nhằm hướng dẫn người dân chủ động diệt lăng quăng, loại bỏ nơi muỗi sinh sản và phòng tránh muỗi đốt.

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai ngay từ cơ sở, bảo đảm phương châm “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất nguy cơ dịch bệnh bùng phát, lan rộng và kéo dài.