中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công an vào cuộc xác minh vụ bé trai lớp 6 ở Nghệ An nghi bị bạo hành

Thứ Tư, 12:29, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan chức năng xã Vân Du (Nghệ An) đang vào cuộc xác minh vụ việc một bé trai học lớp 6 nghi bị đánh đập, sau khi đoạn video ghi lại hình ảnh bé với nhiều vết bầm tím ở mắt và chân lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Theo nội dung đoạn video được chia sẻ rộng rãi, một người phụ nữ xưng là “o”(cô) trò chuyện với bé trai trong tình trạng vùng mắt bị sưng và bầm tím, sưng phù, vùng chân có dấu hiệu tổn thương. Vừa khóc, cháu bé vừa kể mình nhiều lần bị đánh đập. Cháu cho biết các vết thương ở mắt và chân là hậu quả của việc bị hành hung.

cong an vao cuoc xac minh vu be trai lop 6 o nghe an nghi bi bao hanh hinh anh 1
Cháu Th. bị bầm tím vùng mắt và chân nghi bị bạo hành. (Ảnh cắt từ clip).

Trong đoạn video, cháu bé cũng nói không muốn trở về nhà và cho rằng trước đó cháu nhiều lần bị đánh đập, vào dịp Tết, từng bị đánh dẫn tới tụ máu trong mắt.

Trong clip người phụ nữ cho biết, trên đường đi học, cháu bé đã chủ động tìm đến mình kêu cứu và kể lại việc thường xuyên bị đánh đập. Theo người này, mỗi khi cán bộ địa phương đến làm việc, gia đình lại đưa ra nhiều lý do nhằm che giấu sự việc. Người phụ nữ đề nghị công an địa phương sớm vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm nếu có hành vi bạo hành trẻ em.

Vụ việc được cho xảy ra tại xóm 7, xã Minh Thành, huyện Yên Thành (cũ), nay thuộc xã Vân Du.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, ông Hoàng Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Vân Du xác nhận, cháu bé trong clip là N.V.Th., sinh năm 2014, hiện học lớp 6, sống cùng bố và mẹ kế.

Theo ông Tuấn, sau khi sự việc xảy ra, cháu bé đã được cô ruột đưa về chăm sóc. Sáng 13/5, Công an xã Vân Du đang tiến hành lấy lời khai của cháu bé để xác minh, làm rõ vụ việc.

Sau khi đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự lo lắng, đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân, đồng thời có biện pháp bảo vệ an toàn cho cháu bé.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: bé trai bạo hành đánh đập bầm tím xác minh.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bạo hành trẻ em, khi gia đình không còn là nơi che chở
Bạo hành trẻ em, khi gia đình không còn là nơi che chở

VOV.VN - Liên tiếp các vụ bạo hành trẻ em tại Hà Nội và TP.HCM khiến dư luận phẫn nộ, đặt ra câu hỏi về trách nhiệm bảo vệ trẻ. Trao đổi với phóng viên VOV Giao thông, ông Đặng Hoa Nam - Phó Chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, cần phát hiện sớm dấu hiệu bất thường để ngăn bi kịch tái diễn.

Bạo hành trẻ em, khi gia đình không còn là nơi che chở

Bạo hành trẻ em, khi gia đình không còn là nơi che chở

VOV.VN - Liên tiếp các vụ bạo hành trẻ em tại Hà Nội và TP.HCM khiến dư luận phẫn nộ, đặt ra câu hỏi về trách nhiệm bảo vệ trẻ. Trao đổi với phóng viên VOV Giao thông, ông Đặng Hoa Nam - Phó Chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, cần phát hiện sớm dấu hiệu bất thường để ngăn bi kịch tái diễn.

Bé trai bị bạo hành nhận giấy khai sinh ngay tại bệnh viện
Bé trai bị bạo hành nhận giấy khai sinh ngay tại bệnh viện

VOV.VN - Sau nhiều ngày điều trị do bị bạo hành nghiêm trọng, bé trai 2 tuổi (ngụ xã Hòa Hiệp, TP.HCM, thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đã được các cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục và trao giấy khai sinh ngay tại bệnh viện, đảm bảo các quyền lợi cơ bản cho trẻ.

Bé trai bị bạo hành nhận giấy khai sinh ngay tại bệnh viện

Bé trai bị bạo hành nhận giấy khai sinh ngay tại bệnh viện

VOV.VN - Sau nhiều ngày điều trị do bị bạo hành nghiêm trọng, bé trai 2 tuổi (ngụ xã Hòa Hiệp, TP.HCM, thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đã được các cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục và trao giấy khai sinh ngay tại bệnh viện, đảm bảo các quyền lợi cơ bản cho trẻ.

Trẻ có dấu hiệu bị bạo hành: Trách nhiệm của khu dân cư, trường học đến đâu?
Trẻ có dấu hiệu bị bạo hành: Trách nhiệm của khu dân cư, trường học đến đâu?

VOV.VN - "Mỗi khu dân cư, nhà trọ, trường học, cơ sở y tế cần có trách nhiệm nhận diện và báo tin khi thấy trẻ có dấu hiệu bị bạo hành, bỏ rơi hoặc bị xâm hại. Chính quyền cấp cơ sở phải quản lý sát hơn các trường hợp trẻ nhỏ sống trong hoàn cảnh rủi ro..."

Trẻ có dấu hiệu bị bạo hành: Trách nhiệm của khu dân cư, trường học đến đâu?

Trẻ có dấu hiệu bị bạo hành: Trách nhiệm của khu dân cư, trường học đến đâu?

VOV.VN - "Mỗi khu dân cư, nhà trọ, trường học, cơ sở y tế cần có trách nhiệm nhận diện và báo tin khi thấy trẻ có dấu hiệu bị bạo hành, bỏ rơi hoặc bị xâm hại. Chính quyền cấp cơ sở phải quản lý sát hơn các trường hợp trẻ nhỏ sống trong hoàn cảnh rủi ro..."

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật