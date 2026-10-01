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Sửa đổi quy định xét tặng các danh hiệu văn hóa cơ sở

Thứ Năm, 16:00, 01/10/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Nghị định số 375/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về khung tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu văn hóa, đồng thời bãi bỏ các quy định về trình tự, thủ tục và hồ sơ liên quan. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Thống nhất tên gọi và danh hiệu "xã, phường, đặc khu tiêu biểu"

Ngày 30/9/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký Nghị định số 375/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”.

sua doi quy dinh xet tang cac danh hieu van hoa co so hinh anh 1
Quy định mới về xét tặng các danh hiệu văn hóa. Ảnh minh họa có sử dụng AI

Cụ thể, Nghị định số 375/2026/NĐ-CP sửa đổi tên Nghị định số 83/2023/NĐ-CP thành Nghị định quy định về khung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn, tổ dân phố văn hóa", "Xã, phường, đặc khu tiêu biểu".

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tên gọi và căn cứ xét tặng danh hiệu "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu" không còn phù hợp với quy định mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2026/QH16.

Luật số 06/2026/QH16 đã thay thế cụm từ "thị trấn" bằng cụm từ "đặc khu" tại các quy định liên quan; sửa đổi khoản 1 Điều 29 theo hướng danh hiệu "xã, phường, đặc khu tiêu biểu" được xét tặng hằng năm cho xã, phường, đặc khu có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua cấp tỉnh.

Do đó, việc sửa đổi tên của Nghị định số 83/2023/NĐ-CP là cần thiết để bảo đảm thống nhất về tên gọi danh hiệu, đối tượng áp dụng, căn cứ xét tặng và khung tiêu chuẩn tương ứng.

Bỏ quy định về trình tự, thủ tục, giao quyền cho cấp tỉnh

Nghị định số 375/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi phạm vi điều chỉnh; bãi bỏ Điều 7, Điều 8 và Phụ lục IV về trình tự, thủ tục, hồ sơ, mẫu biểu xét tặng các danh hiệu văn hóa này.

Bên cạnh đó, Nghị định sửa đổi khoản 2 Điều 11 theo hướng bổ sung thêm trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể hồ sơ, thủ tục đề nghị xét tặng các danh hiệu này theo quy định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Luật số 06/2026/QH16 đã sửa đổi Điều 84 theo hướng Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ, thủ tục đối với các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, bộ, ban, ngành, tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể hồ sơ, thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền. Do đó, việc tiếp tục quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục, mẫu biểu tại Nghị định số 86/2023/NĐ-CP không còn phù hợp và cần bãi bỏ.

Đối với hồ sơ đề nghị xét tặng các danh hiệu quy định tại Nghị định số 83/2023/NĐ-CP đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định hồ sơ tiếp nhận trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện thẩm định, xét duyệt theo quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 và Nghị định số 83/2023/NĐ-CP.

Trường hợp hồ sơ được thẩm định mà việc áp dụng quy định tại Luật số 06/2026/QH16 và Nghị định này có lợi hơn cho tập thể, cá nhân, hộ gia đình thì áp dụng quy định tại Luật số 06/2026/QH16 và Nghị định này.

Ngọc Vũ/VOV.VN
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