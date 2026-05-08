Sửa Luật Bảo vệ môi trường: Chủ tịch tỉnh phải chịu trách nhiệm nếu để ô nhiễm

Thứ Sáu, 06:00, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự thảo sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường đề xuất siết chặt trách nhiệm người đứng đầu địa phương. Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra ô nhiễm, chuyển mạnh sang quản lý môi trường theo hướng dự báo, phòng ngừa.

Chủ tịch tỉnh phải chịu trách nhiệm nếu để ô nhiễm

Ông Lê Hoài Nam, Phó Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, các nội dung sửa đổi lần này tập trung đồng bộ với hệ thống pháp luật, tháo gỡ vướng mắc thực tiễn và nâng cao tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Một điểm đáng chú ý là việc bổ sung trách nhiệm của chính quyền địa phương. Theo đó, Chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường trên địa bàn, đúng tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Ông Lê Hoài Nam, Phó Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

Dự thảo sửa đổi hàng loạt quy định liên quan đến bảo vệ môi trường nước, không khí và đất: Nước mặt: Áp dụng linh hoạt quy chuẩn xả thải theo từng thông số thay vì “đánh đồng” toàn bộ nguồn nước đã hết khả năng chịu tải.

Không khí: Lần đầu bổ sung quy định dự báo ô nhiễm, đi kèm các biện pháp khẩn cấp. Đáng chú ý, có thể áp dụng hạn chế phương tiện dùng nhiên liệu hóa thạch tại một số khu vực, thời điểm.

Đất: Công khai các khu vực ô nhiễm, đẩy mạnh phân cấp cho địa phương trong quản lý và phục hồi môi trường.

Một “lỗ hổng” lớn lâu nay là dữ liệu quan trắc bị can thiệp. Dự thảo mới yêu cầu áp dụng công nghệ hiện đại để truyền nhận dữ liệu, hạn chế tối đa việc chỉnh sửa.

Cơ quan quản lý sẽ nắm quyền kiểm soát từ xa các trạm quan trắc, tăng tần suất kiểm tra và đưa quy trình vận hành hệ thống vào nội dung bắt buộc trong thanh tra môi trường. Doanh nghiệp cũng phải chịu trách nhiệm xuyên suốt vòng đời vận hành thiết bị.

Từ “xử lý hậu quả” sang “dự báo để phòng ngừa”

Điểm đột phá lớn nhất là thay đổi cách tiếp cận: thay vì xử lý khi ô nhiễm đã xảy ra, hệ thống quản lý sẽ dựa trên dữ liệu thời gian thực để dự báo và ngăn chặn từ sớm.

Một nền tảng số quốc gia về môi trường sẽ được xây dựng, kết nối dữ liệu từ Trung ương đến địa phương, phục vụ giám sát và điều hành.

Dự thảo cũng đặt trọng tâm vào quản lý phát thải khí nhà kính, với việc rút ngắn chu kỳ kiểm kê xuống hằng năm và thực hiện trực tuyến.

Các bộ, ngành sẽ trực tiếp phân bổ hạn ngạch phát thải, trong khi thị trường carbon được bổ sung cơ chế kiểm soát giá, kết nối dữ liệu và quy định chặt chẽ về trao đổi tín chỉ quốc tế.

Đáng chú ý, quy định cấm thải trực tiếp môi chất lạnh và yêu cầu doanh nghiệp thu hồi, tái chế sản phẩm sau sử dụng được xem là bước đi mạnh tay để bảo vệ tầng ô-dôn.

Không chỉ siết quản lý, dự thảo còn mở đường phát triển ngành công nghiệp môi trường với việc bổ sung loại hình “dịch vụ công nghiệp môi trường”, kèm theo các ưu đãi về thuế và đầu tư nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước.

Giới chuyên gia đánh giá, nếu được thông qua, các quy định mới không chỉ khắc phục những “lỗ hổng” kéo dài mà còn tạo ra bước chuyển lớn trong quản trị môi trường – nơi dữ liệu, công nghệ và trách nhiệm giải trình sẽ trở thành yếu tố cốt lõi.

Dự thảo sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường: Cắt mạnh thủ tục, giảm gánh nặng cấp phép

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020 với nhiều nội dung cải cách đáng chú ý, tập trung vào việc đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát hiệu quả các rủi ro môi trường.

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: quy định môi trường sửa luật môi trường khí nhà kính net zero phát thải thấp kinh tế xanh kinh tế tuần hoàn
Tin liên quan

Sửa Luật Bảo vệ môi trường 2020 sẽ "cởi trói" thủ tục cho nhiều dự án?

VOV.VN - Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường 2020 đang thu hút sự quan tâm lớn từ giới chuyên gia, doanh nghiệp khi đề xuất hàng loạt thay đổi mang tính “cởi trói” thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và cấp phép môi trường.

VOV.VN - Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường 2020 đang thu hút sự quan tâm lớn từ giới chuyên gia, doanh nghiệp khi đề xuất hàng loạt thay đổi mang tính “cởi trói” thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và cấp phép môi trường.

Đề xuất 2 phương án phân loại chất thải rắn sinh hoạt

VOV.VN - Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục khẳng định quan điểm xuyên suốt là phải thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt, đồng thời đưa ra các phương án linh hoạt hơn nhằm phù hợp với điều kiện thực tế.

VOV.VN - Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục khẳng định quan điểm xuyên suốt là phải thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt, đồng thời đưa ra các phương án linh hoạt hơn nhằm phù hợp với điều kiện thực tế.

Sửa Luật Bảo vệ môi trường: Thích ứng “luật chơi” toàn cầu, giúp tăng trưởng xanh

VOV.VN - Chiều 17/4, tại Hội thảo “Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường”, nhiều ý kiến từ cơ quan quản lý, chuyên gia và nhà khoa học đã tập trung phân tích những yêu cầu cấp bách đặt ra đối với việc hoàn thiện thể chế môi trường trong bối cảnh mới.

VOV.VN - Chiều 17/4, tại Hội thảo “Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường”, nhiều ý kiến từ cơ quan quản lý, chuyên gia và nhà khoa học đã tập trung phân tích những yêu cầu cấp bách đặt ra đối với việc hoàn thiện thể chế môi trường trong bối cảnh mới.

Vì sao cần sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường sau hơn 3 năm triển khai?

VOV.VN - Bộ NN&MT đã khởi động quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 với kỳ vọng tạo ra một bước đột phá về thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn và mở rộng không gian phát triển cho kinh tế xanh. Đây là bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý, từ “kiểm soát” sang “kiến tạo phát triển"

VOV.VN - Bộ NN&MT đã khởi động quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 với kỳ vọng tạo ra một bước đột phá về thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn và mở rộng không gian phát triển cho kinh tế xanh. Đây là bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý, từ “kiểm soát” sang “kiến tạo phát triển"

