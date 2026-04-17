中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sửa Luật Bảo vệ môi trường: Thích ứng “luật chơi” toàn cầu, giúp tăng trưởng xanh

Thứ Sáu, 18:58, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 17/4, tại Hội thảo “Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường”, nhiều ý kiến từ cơ quan quản lý, chuyên gia và nhà khoa học đã tập trung phân tích những yêu cầu cấp bách đặt ra đối với việc hoàn thiện thể chế môi trường trong bối cảnh mới.

Cải cách mạnh mẽ nhưng không buông lỏng quản lý

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh, các xu hướng toàn cầu như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường carbon đang tái định hình luật chơi thương mại quốc tế. Theo ông, đây vừa là cơ hội để Việt Nam bứt phá, vừa là thách thức rất lớn nếu không kịp thời thích ứng.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành phát biểu tại hội thảo

“Thực tiễn đã để lại bài học sâu sắc: mọi sự phát triển bỏ qua yếu tố môi trường đều phải trả giá đắt hơn gấp nhiều lần lợi ích kinh tế thu được”, Thứ trưởng Lê Công Thành nêu rõ, đồng thời khẳng định yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội phải gắn chặt với bảo vệ môi trường, đúng với định hướng mà Đại hội Đảng lần thứ XIV đã đề ra.

Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 là yêu cầu tất yếu nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển nhưng vẫn bảo đảm kiểm soát chặt chẽ các yếu tố môi trường.

Tinh thần xuyên suốt là cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, minh bạch, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc “nới lỏng” này sẽ đi kèm cơ chế hậu kiểm nghiêm ngặt, với hệ thống giám sát rõ công cụ, rõ lực lượng và rõ quy trình.

Đáng chú ý, dự thảo luật lần này được xây dựng theo tư duy lập pháp mới: luật quy định khung, nguyên tắc chung, còn các nội dung kỹ thuật sẽ giao Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn chi tiết, nhằm bảo đảm tính linh hoạt và khả năng thích ứng với thực tiễn.

5 định hướng lớn: Từ “xử lý” sang “tài nguyên”

Cơ quan soạn thảo cho biết, dự thảo luật tập trung vào 5 định hướng trọng tâm. Trước hết là cải cách thực chất thủ tục hành chính và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Thứ hai là đổi mới tư duy quản lý chất thải, chuyển từ “xử lý chất thải” sang coi chất thải là “tài nguyên”, qua đó thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp môi trường và kinh tế tuần hoàn.

Các đại biểu tham dự tại hội thảo

Thứ ba là đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái dữ liệu môi trường đồng bộ, công khai, minh bạch, phục vụ hiệu quả cho quản lý nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Thứ tư là chuyển từ “bị động khắc phục” sang “chủ động phòng ngừa”, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm và kiểm soát nguồn thải ngay từ đầu.

Cuối cùng là vận hành hiệu quả các công cụ kinh tế, đặc biệt là thị trường tín chỉ carbon, nhằm biến bảo vệ môi trường thành động lực thúc đẩy đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Bổ sung nền tảng dữ liệu và cơ chế phối hợp

Góp ý tại hội thảo, TS Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam cho rằng, hiện nay Việt Nam vẫn thiếu hệ thống kiểm kê phát thải quốc gia thống nhất. Điều này khiến việc quản lý và hoạch định chính sách gặp nhiều khó khăn.

TS Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam

Ông đề xuất bổ sung quy định về kiểm kê phát thải quốc gia, đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp liên vùng trong quản lý chất lượng không khí, đặc biệt tại các đô thị lớn. Bên cạnh đó, cần làm rõ trách nhiệm trong quản trị môi trường thông minh theo thời gian thực, cũng như hệ thống dự báo, cảnh báo sớm.

Trong khi đó, ông Trần Văn Minh, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, kiến nghị làm rõ hơn các quy định liên quan đến báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường và phục hồi ô nhiễm đất.

Đối với quản lý chất thải rắn sinh hoạt, ông Minh ủng hộ phương án phân loại thành 3 nhóm như quy định hiện hành, trong đó tách riêng chất thải thực phẩm do chiếm tỷ trọng lớn, cần có cơ chế quản lý phù hợp.

Siết quản lý quan trắc và tín chỉ carbon, hoàn thiện luật từ thực tiễn

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lưu Đức Hải, Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, đề nghị bổ sung quy định chặt chẽ về quản lý thiết bị và dữ liệu quan trắc môi trường. Theo ông, phần lớn thiết bị hiện nay phụ thuộc nhập khẩu, nếu không quy định rõ trách nhiệm sẽ dẫn đến khoảng trống quản lý.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lưu Đức Hải, Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam

Ngoài ra, cần làm rõ cơ chế trao đổi quốc tế đối với kết quả giảm phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon, nhằm bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả khi tham gia thị trường toàn cầu.

Ghi nhận các ý kiến đóng góp, ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đánh giá cao nỗ lực của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong việc xây dựng dự thảo luật với nhiều nội dung đổi mới, bám sát thực tiễn.

Theo ông, dự thảo đã thể hiện rõ định hướng cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và quản trị môi trường theo hướng hiện đại, minh bạch.

Ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Khẳng định quan điểm xuyên suốt, Thứ trưởng Lê Công Thành cho biết, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các ý kiến để hoàn thiện dự thảo luật với chất lượng cao nhất, trình Chính phủ và Quốc hội xem xét.

Việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường lần này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng pháp lý vững chắc, giúp Việt Nam thích ứng với các tiêu chuẩn toàn cầu, thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Vì sao cần sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường sau hơn 3 năm triển khai?

VOV.VN - Bộ NN&MT đã khởi động quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 với kỳ vọng tạo ra một bước đột phá về thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn và mở rộng không gian phát triển cho kinh tế xanh. Đây là bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý, từ “kiểm soát” sang “kiến tạo phát triển"

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi chuyển đổi xanh kinh tế tuần hoàn thị trường carbon tín chỉ carbon chuyển đổi số môi trường quản lý chất thải kiểm kê phát thải phân cấp quản lý phát triển bền vững
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục