Nhà trường giám sát, phụ huynh đồng hành cùng bữa ăn bán trú

Ngay khi giờ học buổi sáng kết thúc, gần 11h, hơn 1.660 học sinh bán trú của Trường Tiểu học Tô Hiệu, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La đã bước vào bữa trưa với những suất cơm nóng hổi, đầy đặn, đa dạng món ăn.

Ngay khi giờ học kết thúc, cơm trưa đã sẵn sàng phục vụ học sinh bán trú.

"Con rất thích ăn cơm tại trường, có thịt băm, trứng xào, bí, canh. Cơm rất ngon ạ!", em Trần Ngọc Lan, lớp 2A7, Trường Tiểu học Tô Hiệu háo hức.

Còn Nguyễn Bá Đăng Vinh, lớp 4A10 nói: ?Bữa ăn bán trú ở trường giúp con no bụng và tràn đầy sức khỏe khi học tập vào buổi chiều. Con rất thích, đặc biệt là món bắp cải và món gà rang...".

Suất ăn nóng hổi, đa dạng các món, đảm bảo dinh dưỡng

Gần một tuần nay, kể từ ngày trường tổ chức ăn bán trú, đại diện cha mẹ học sinh luôn đồng hành cùng bữa cơm của các con. Không chỉ trực tiếp có mặt, các phụ huynh còn được tham gia nhóm Zalo của Trường Tiểu học Tô Hiệu, cùng với nhà trường và đơn vị cung cấp suất ăn... để nắm bắt thông tin về thực đơn, nguồn thực phẩm, việc giao nhận và tổ chức bữa ăn được cập nhật trên nhóm. Bữa ăn bán trú được công khai, minh bạch, phụ huynh cũng yên tâm hơn.

Ban đại diện cha mẹ học sinh đồng hành cùng bữa ăn bán trú của con em mình

Anh Đèo Hải Viên, Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Tô Hiệu thông tin: Chúng tôi thường xuyên giám sát vào mỗi buổi sáng, khi mà đơn vị cung cấp thực phẩm đến bếp, chúng tôi thay phiên nhau kiểm tra cùng với nhà trường. Đến bữa thấy khẩu phần ăn của các con đầy đặn, thức ăn chế biến ngon... chúng tôi rất yên tâm để gửi gắm các con ăn uống, ngủ nghỉ tại trường.

Nhân viên đơn vị cung cấp suất ăn thực hiện sơ chế, chế biến thức ăn

Năm học 2026 - 2027, Trường Tiểu học Tô Hiệu có 1.860 học sinh thì có tới 1.665 em đăng ký ăn bán trú. Nhu cầu lớn, lại tổ chức tại 2 điểm khác nhau, xong quy trình tổ chức tiếp nhận thực phẩm, nấu ăn và chia suất cho các con được thực hiện khoa học, đồng bộ. Đúng 10h45 mỗi ngày, cơm trưa đã sẵn sàng để phục vụ học sinh bán trú.

Cô giáo Nguyễn Thị Quế, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tô Hiệu cho biết, theo mô hình mới, nhà trường phối hợp với đơn vị cung cấp suất ăn là Công ty Cổ phần Thực phẩm xanh Việt, bàn giao cơ sở vật chất bếp ăn để đơn vị cung ứng chế biến trực tiếp tại chỗ. Ban giám hiệu phối hợp với đại diện phụ huynh giám sát toàn bộ quy trình.

Nhà trường chuẩn bị cơ sở vật chất bếp ăn để đơn vị cung ứng chế biến trực tiếp tại chỗ

"Việc tổ chức bán trú luôn được nhà trường quan tâm, đặc biệt năm nay có các nhà cung cấp suất ăn nên nhà trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, giám sát chất lượng bữa ăn từ việc tiếp nhận thực phẩm đầu vào, quá trình chế biến. Chất lượng bữa ăn, được cân, đo, đong đếm và giám sát bằng các hình thức từ thầy cô giáo, ban giám hiệu nhà trường và tổ phục vụ, làm sao để bữa ăn của các con đảm bảo đủ về số lượng và cũng như chất lượng, cho các con đảm bảo sức khỏe học tập tốt", cô Quế nói.

Việc nấu ăn tổ chức ngay tại trường, đảm bảo phục vụ học sinh kịp thời.

Từ năm học này, mô hình tổ chức nấu ăn bán trú với sự phối hợp, đồng hành, giám sát chặt chẽ giữa ngành giáo dục, chính quyền, doanh nghiệp và phụ huynh học sinh được triển khai tại nhiều trường học ở Sơn La; được kỳ vọng giúp tối ưu hóa công tác phục vụ bán trú, xây dựng bữa ăn học đường an toàn, đảm bảo và chuyên nghiệp hơn.

Bữa ăn bán trú đảm bảo chất lượng, dinh dưỡng giúp học sinh có sức khỏe học tập, rèn luyện.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La thông tin: Đây là chủ trương của UBND tỉnh để cụ thể hoá ý kiến lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, giảm các công việc ngoài chuyên môn cho các thầy cô, đồng thời, hướng đến bữa ăn học đường an toàn, bảo đảm dinh dưỡng và chuyên nghiệp hơn. Đơn vị cung ứng dịch vụ có trách nhiệm đảm bảo nấu, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và các quy định khác; nhà trường và thầy cô sẽ giảm được áp lực nấu ăn bán trú mà chế độ của các em vẫn được đảm bảo.

Cũng theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, đây không phải chủ trương áp dụng cứng nhắc; với những trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng mà điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nơi chưa có đủ điều kiện cung cấp suất ăn, nhà trường vẫn tiếp tục tổ chức nấu ăn tại trường, từng bước chuyển đổi khi đủ điều kiện. Trong quá trình thực hiện chủ trương, Sở sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương và các cơ sở giáo dục, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giúp cho việc triển khai đúng quy định, đáp ứng được mục tiêu nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh.