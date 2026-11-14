Sức khỏe tinh thần giữa vòng xoáy mưu sinh

Áp lực công việc và những lo toan trong cuộc sống là những yếu tố có thể bào mòn sức khỏe tinh thần của người lao động, đặt ra yêu cầu phải nhìn nhận đầy đủ hơn về an toàn, vệ sinh lao động.

Trong guồng quay công việc ngày càng gấp gáp, ranh giới giữa giờ làm và thời gian riêng dường như mờ đi. Những dòng email nối tiếp, những đầu việc phát sinh và áp lực phải luôn sẵn sàng khiến không ít người rơi vào vòng xoáy không có điểm dừng.

Với chị Nguyễn Thị Phượng, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội, đã có lúc chị phải lựa chọn giữa việc tiếp tục guồng quay ấy hay dừng lại để tìm kiếm một cuộc sống cân bằng hơn.

Áp lực công việc kéo dài khiến nhiều người lao động khó cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. (Ảnh minh họa: ChatGPT)

"Mọi người thường phải ngồi lại khoảng 7h - 7h30 và gần như ngày nào cũng thế. Em không ngại việc phải OT, nhưng em không muốn việc về muộn như thế trở thành nếp sống hàng ngày của mình. Nó ảnh hưởng sức khỏe của em, ảnh hưởng những công việc khác em vào buổi tối, ảnh hưởng thời gian nghỉ ngơi và ảnh hưởng cả đến bữa cơm gia đình nữa", chị Phượng cho biết.

Theo thống kê của Bộ Y tế, có tới 15 triệu người Việt Nam, tương đương gần 15% dân số, mắc ít nhất một rối loạn tâm thần. Nhẹ là các biểu hiện lo âu, bồn chồn… còn nặng hơn nữa là các bệnh lý gây ảnh hưởng cả trí lực lẫn thể lực.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), môi trường làm việc không lành mạnh và những áp lực kéo dài trong công việc có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của người lao động. Đằng sau những con số ấy là những câu chuyện rất khác nhau, từ áp lực mưu sinh đến sức ép công việc đè nặng cả trong những giấc ngủ:

"Tài xế xe công nghệ cái giá để đánh đổi rất lớn. Có những người anh em người ta chạy xuyên trưa. 500.000 thu nhập thì tốn khoảng từ 50.000 đến 70.000 tiền xăng, chưa tính chi phí khấu hao, bảo dưỡng xe".

"Trước đấy cơ bản công việc nằm trong tầm kiểm soát được, nhưng có quãng thời gian tự dưng công việc nhiều lên đột biến. Những lần đi công tác thì thấy rất khó ngủ và phải dùng những thuốc ngủ dạng nhẹ. Kể cả khi ngủ, tôi cũng nghĩ về công việc thôi, thành ra đầu óc cứ biêng biêng".

Theo chuyên gia tâm lý, ThS Vũ Thu Hà, áp lực cạnh tranh nghề nghiệp, chi phí sinh hoạt gia tăng cùng việc phải đảm đương nhiều vai trò trong công việc và cuộc sống khiến người lao động ngày càng khó tìm được sự cân bằng.

Đáng nói, những vấn đề về sức khỏe tinh thần vẫn là điều nhạy cảm, khiến nhiều người e ngại chia sẻ, đặc biệt với lãnh đạo. Vì vậy, việc nhận diện đúng những áp lực này và xây dựng các chương trình hỗ trợ phù hợp từ phía doanh nghiệp là rất cần thiết:

"Với những lãnh đạo mang tính chất độc đoán thì rõ ràng nó tạo ra một sự căng thẳng cho người lao động. Vì vậy, lãnh đạo chuyên quyền thì cần phải thay đổi, đó là lắng nghe, rồi có những kế hoạch để xây dựng chính sách phù hợp.

Chúng ta cũng phải có quy định về giờ giấc làm việc hợp lý, có những chế độ nghỉ phép một cách linh hoạt, khuyến khích các nhân viên tham gia hoạt động thể thao và giải trí.

Đằng sau những chuyến xe công nghệ là áp lực mưu sinh và những giờ làm việc kéo dài. (Ảnh minh họa: ChatGPT)

Chúng ta có thể hỗ trợ nhân viên các khả năng nhận biết dấu hiệu lo lắng, mất cân bằng, căng thẳng và trầm cảm. Và có sự hỗ trợ của chuyên gia, đường dây kết nối", ThS Vũ Thu Hà cho biết.

Tại nghị trường Quốc hội, yêu cầu bảo vệ người lao động cũng được đặt ra với nhiều đề xuất mới: từ tôn trọng quyền ngắt kết nối công việc ngoài giờ, bổ sung các rối loạn tâm thần, tình trạng kiệt sức tâm lý do môi trường làm việc vào diện bệnh nghề nghiệp, đến mở rộng bảo hiểm xã hội cho tài xế xe ôm công nghệ…

Những kiến nghị này cho thấy, lưới an sinh và bảo vệ sức khỏe nghề nghiệp đang từng bước được hoàn thiện để thích ứng với những biến đổi của thị trường lao động.

Theo ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Phòng), các quy định về an toàn, vệ sinh lao động cần thay đổi tư duy, từ tập trung phòng ngừa những nguy cơ hữu hình sang chủ động nhận diện, quản trị toàn diện các rủi ro có thể phát sinh trong suốt quá trình lao động:

"Phải gắn nhận diện rủi ro với nghĩa vụ kiểm soát. Quy định cũng phải khả thi và tương xứng với quy mô với tính chất, mức độ rủi ro của từng cơ sở. Nhà nước cần ban hành tiêu chí, ban hành bộ công cụ và hướng dẫn chuẩn.

Doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm tự đánh giá, công khai biện pháp kiểm soát. Còn cơ quan quản lý thực hiện thanh tra, kiểm tra và hậu kiểm dựa trên mức độ rủi ro đánh giá. Như vậy vừa bảo vệ được người lao động và vừa tránh việc tạo thêm thủ tục cho các cái doanh nghiệp", ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga cho biết.

Cũng theo các chuyên gia, bên cạnh việc hoàn thiện chính sách từ phía Nhà nước và xây dựng môi trường làm việc lành mạnh từ phía doanh nghiệp, mỗi người lao động cần chủ động nhận diện giới hạn của bản thân, lên tiếng khi gặp áp lực và tìm kiếm sự hỗ trợ kịp thời.

Chỉ khi trách nhiệm được chia sẻ từ cả ba phía thì sức khỏe người lao động mới thực sự được bảo vệ một cách toàn diện.