Cuộc sống tình dục không hòa hợp ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần ra sao

VOV.VN - Theo bác sĩ Phạm Quang Khải, Khoa Ngoại thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E, một đời sống tình dục hòa hợp giúp điều chỉnh hormone như testosterone ở nam giới, cải thiện chu kỳ kinh nguyệt ở nữ giới và giảm căng thẳng hiệu quả.
VOV.VN - Tôi có 2 thằng con trai ngoài 30 tuổi, công việc ổn định, thế nhưng không đứa nào chịu yêu đương, lấy vợ. Tôi rất sốt ruột, không biết khuyên răn chúng thế nào. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và tư vấn giúp lý giải vấn đề cho người mẹ đang lo lắng.
VOV.VN - Vợ chồng là khi hạnh phúc cùng sẻ chia, gập ghềnh, gian khó vẫn nắm chặt tay nhau đi suốt chặng đường đời. Thế nhưng, khi chồng chìm trong vòng xoáy "đỏ đen", dù vợ có yêu thương đến đâu, đôi khi buông tay lại là lựa chọn cần thiết.
VOV.VN - Sự già nua ở đây không phải là tuổi tác hay con người, mà là cuộc hôn nhân của mình. Điều đáng mơ ước là khi 2 người cùng già đi, tình yêu vẫn còn trẻ. Vì vậy, không phải là cố để mình không già đi, mà là đừng để hôn nhân già trước chúng ta.