Suýt thủng dạ dày vì sự cố nuốt bàn chải đánh răng khi vệ sinh lưỡi
VOV.VN - Trong lúc vệ sinh lưỡi, một phụ nữ 31 tuổi ở Ninh Bình bất ngờ nuốt trọn chiếc bàn chải đánh răng dài khoảng 20cm vào dạ dày. Dị vật lớn khiến bệnh nhân đối mặt nguy cơ thủng đường tiêu hóa trước khi được các bác sĩ nội soi can thiệp lấy ra an toàn.
Theo thông tin từ bệnh viện ngày 15/5, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nuốt phải bàn chải đánh răng. Qua thăm khám lâm sàng và nội soi ống tiêu hóa, các bác sĩ Khoa Thăm dò chức năng phát hiện dị vật nằm trong lòng dạ dày.
Sau khi hội chẩn, ê-kíp tiến hành can thiệp nội soi để lấy dị vật. Chiếc bàn chải được gắp ra an toàn, còn nguyên vẹn, có chiều dài khoảng 20cm và đường kính lớn nhất gần 3cm.
Đại diện bệnh viện cho biết, nếu không được xử lý kịp thời, dị vật kích thước lớn trong đường tiêu hóa có thể gây tổn thương niêm mạc, thủng dạ dày hoặc tắc ruột, đe dọa sức khỏe người bệnh.
Sau thủ thuật, bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định, không xuất hiện biến chứng và được xuất viện trong ngày.