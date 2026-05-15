Suýt thủng dạ dày vì sự cố nuốt bàn chải đánh răng khi vệ sinh lưỡi

Thứ Sáu, 16:14, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong lúc vệ sinh lưỡi, một phụ nữ 31 tuổi ở Ninh Bình bất ngờ nuốt trọn chiếc bàn chải đánh răng dài khoảng 20cm vào dạ dày. Dị vật lớn khiến bệnh nhân đối mặt nguy cơ thủng đường tiêu hóa trước khi được các bác sĩ nội soi can thiệp lấy ra an toàn.

Theo thông tin từ bệnh viện ngày 15/5, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nuốt phải bàn chải đánh răng. Qua thăm khám lâm sàng và nội soi ống tiêu hóa, các bác sĩ Khoa Thăm dò chức năng phát hiện dị vật nằm trong lòng dạ dày.

Hình ảnh nội soi bàn chải nằm trong dạ dày người phụ nữ
Hình ảnh nội soi bàn chải nằm trong dạ dày người phụ nữ

Sau khi hội chẩn, ê-kíp tiến hành can thiệp nội soi để lấy dị vật. Chiếc bàn chải được gắp ra an toàn, còn nguyên vẹn, có chiều dài khoảng 20cm và đường kính lớn nhất gần 3cm.

Bàn chải có chiều dài khoảng 20cm và đường kính lớn nhất gần 3cm
Bàn chải có chiều dài khoảng 20cm và đường kính lớn nhất gần 3cm

Đại diện bệnh viện cho biết, nếu không được xử lý kịp thời, dị vật kích thước lớn trong đường tiêu hóa có thể gây tổn thương niêm mạc, thủng dạ dày hoặc tắc ruột, đe dọa sức khỏe người bệnh.

Sau thủ thuật, bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định, không xuất hiện biến chứng và được xuất viện trong ngày.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Tag: nuốt bàn chải đánh răng nuốt bàn chải khi vệ sinh lưỡi bàn chải mắc trong dạ dày nội soi gắp dị vật dạ dày dị vật đường tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình suýt thủng dạ dày vì nuốt bàn chải gắp bàn chải dài 20cm trong dạ dày tai nạn hy hữu khi vệ sinh lưỡi
Phẫu thuật bệnh nhân nuốt cây tăm tre vào bụng đâm thủng manh tràng
VOV.VN - Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy (Đồng Tháp) vừa phẫu thuật thành công một ca hiếm gặp khi bệnh nhân bị tăm tre đâm thủng manh tràng. Các bác sĩ cảnh báo, nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, tình trạng này có thể đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng.

Uống cả chục chai bia vẫn “ổn”, nhưng 2 lít nước lọc lại khó nuốt: Vì sao?

Cấp cứu thành công bệnh nhi tắc đường ruột do nuốt phải hạt nở

Bệnh nhi nuốt móc khóa vào bụng, được bác sĩ kịp thời gắp ra an toàn

Phát hiện hành tinh lang thang bí ẩn "nuốt chửng" 6 tỷ tấn khí và bụi mỗi giây

