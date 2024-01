Tai nạn giao thông tại TP.HCM kéo giảm trên 15% ở cả ba mặt

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cho biết, năm 2023, Thành phố triển khai nhiều giải pháp cụ thể và quyết liệt, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân có bước chuyển biến tích cực; công tác quản lý nhà nước được tăng cường, hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, các giải pháp phòng, chống ùn tắc giao thông được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Nhờ đó tai nạn giao thông giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương, với tỷ lệ giảm trung bình trên 15% mỗi tiêu chí so với năm 2022, hạn chế tối đa các vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút.

Lực lượng cảnh sát giao thông tại lễ phát động (ảnh T.K)

Năm 2024, TP.HCM quyết tâm thực hiện kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt, giảm số vụ ùn tắc giao thông kéo dài hơn 30 phút, chấn chỉnh không để phát sinh phức tạp về xe dù bến cóc, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, sử dụng và đảm bảo trật tự lòng đường vỉa hè…

Ông Bùi Xuân Cường đề nghị ngay sau lễ phát động, các đơn vị có liên quan tập trung triển khai ngay cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán; đảm bảo điều kiện an toàn các công trình hạ tầng giao thông; kịp thời sửa chữa các khiếm khuyết, bất cập; có phương án điều tiết giao thông, không để bị động, ùn tắc nhất là ở các cửa ngõ, sân bay, nhà ga; tăng cường tuần tra xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ…

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường phát biểu (ảnh T.K)

Tại buổi lễ, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, TP.HCM là một trong những đơn vị đi đầu trong thực hiện mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông khi đã kéo giảm trên 15% trên cả ba mặt. Kết quả năm 2023 cho thấy các nhóm giải pháp về kiểm tra phát hiện xử lý vi phạm về nồng độ cồn đã có hiệu quả rất cao, góp phần vào việc kéo giảm tai nạn giao thông. Đây là động lực quan trọng để tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm việc xử lý vi phạm nồng độ cồn, qua đó tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí.

Nghi thức phát động năm An toàn giao thông 2024 (ảnh T.K)



Theo ông Khuất Việt Hùng, mới đây, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 31/CT-TTg về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, và đây sẽ là trọng tâm thực hiện của năm 2024: "Đây sẽ là một trong những trọng tâm rất nổi bật trong năm 2024, mục tiêu là bên cạnh việc chúng ta thực hiện kéo giảm tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn giao thông cho toàn xã hội, tất cả những người lớn thì phải có trách nhiệm gìn giữ môi trường tham gia giao thông an toàn và bảo đảm an toàn cao nhất đối với con em chúng ta, thế hệ tương lai của đất nước".