Tai nạn liên hoàn trên đèo Đại Ninh, 5 phương tiện hư hỏng nặng

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 12/7, khiến các phương tiện lưu thông trên đèo Đại Ninh ùn tắc nghiêm trọng.

Theo hình ảnh camera và kết quả xác minh ban đầu, ô tô khách biển số 85H-019.xx lưu thông theo hướng Đà Lạt - Phan Thiết. Khi vượt một ô tô con chạy cùng chiều phía trước, xe khách đã va chạm với xe tải biển số 72C-068.xx chạy hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: B.H

Sau cú va chạm, xe khách tiếp tục tông vào ô tô con biển số 51L-576.xx. Chiếc xe này bị đẩy trượt sau đó va chạm với xe tải biển số 49C-117.xx.

Tiếp đó, xe tải 49C-117.xx va chạm với ô tô con biển số 86A-192.xx chạy cùng chiều phía sau, tạo thành vụ tai nạn liên tiếp khiến 5 phương tiện hư hỏng.

Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Ảnh: B.H

Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế ô tô khách vi phạm quy tắc vượt xe, thực hiện vượt trong điều kiện không bảo đảm an toàn tại đoạn đường cong, tầm nhìn hạn chế và có phương tiện lưu thông theo chiều ngược lại.