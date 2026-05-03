Tai nạn liên tiếp, cao tốc TP.HCM - Long Thành kẹt cứng phương tiện ngày cuối lễ

Trưa 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày, lượng phương tiện từ các tỉnh đổ về TP.HCM tăng đột biến.

Tình hình giao thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn qua tỉnh Đồng Nai) trở nên vô cùng căng thẳng khi xảy ra hai vụ tai nạn liên tiếp, khiến dòng xe chôn chân nhiều kilomet.

Tình trạng ùn ứ kéo dài bắt đầu từ khu vực trạm thu phí 319 (Đồng Nai) đến tận nút giao Long Trường (khu vực TP.Thủ Đức cũ). Tại khu vực này, các phương tiện chỉ có thể nhích từng chút một, thậm chí có những thời điểm kẹt cứng, hoàn toàn không thể di chuyển.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành ùn ứ kéo dài do xảy ra 2 vụ tai nạn liên tiếp (Ảnh: VNE)

Theo đó, vào khoảng 12 giờ cùng ngày, khi dòng xe đang tập trung rất đông theo hướng từ Đồng Nai về TP.HCM, một vụ va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô du lịch đã xảy ra tại đoạn gần cầu Long Thành (thuộc xã Long Thành, Đồng Nai). Sự cố may mắn không gây thiệt hại về người, nhưng do mặt đường bị thu hẹp ngay thời điểm xe cộ lưu thông đông đúc nên đã lập tức gây ra cảnh ùn tắc.

Chưa dừng lại ở đó, cách hiện trường vụ tai nạn đầu tiên chỉ khoảng 1km (hướng về phía Đồng Nai), một vụ va chạm ô tô khác lại tiếp tục xảy ra khiến "nút thắt" giao thông càng thêm trầm trọng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị quản lý cao tốc cùng lực lượng Cảnh sát giao thông đã khẩn trương được huy động đến hiện trường để xử lý sự cố và điều tiết phân luồng. Tuy nhiên, do lượng phương tiện hướng về cao tốc để trở lại Thành phố sau kỳ nghỉ lễ vẫn không ngừng tăng lên, tình trạng kẹt xe vẫn chưa thể giải tỏa tức thời.