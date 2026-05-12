Tái thả nhiều động vật quý hiếm về rừng tự nhiên Kon Ka Kinh, Gia Lai

Việc tái thả động vật rừng nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai được thực hiện ngày 11/5. Các loài được tái thả đều nằm trong Sách đỏ Việt Nam, gồm: rùa cổ sọc, rái cá vuốt bé, tê tê Java thuộc nhóm IB; cùng các loài nhóm IIB như rùa núi vàng, chim ưng Ấn Độ, khỉ đuôi lợn, rùa răng và rùa đất lớn.

Theo Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, toàn bộ số động vật trên được đơn vị tiếp nhận trong tháng 4/2026 thông qua hoạt động tự nguyện giao nộp của người dân và sự phối hợp của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Sau thời gian cứu hộ, chăm sóc và điều trị, các cá thể động vật đã phục hồi sức khỏe, đủ điều kiện để sinh sống trong môi trường rừng tự nhiên.

Việc tái thả được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng kiểm lâm nhằm bảo đảm các cá thể thích nghi tốt khi trở về môi trường sống tự nhiên, đồng thời góp phần bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực Tây Nguyên.

Cùng ngày, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh cũng ký kết quy chế phối hợp với các Hạt kiểm lâm khu vực Đăk Đoa, Mang Yang và Kbang nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng; phối hợp điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp trên lâm phần của vườn quốc gia.