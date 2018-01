Tài xế tiếp tục phản đối, BOT Sóc Trăng hết mở rồi lại đóng

Theo đó, từ sáng sớm cho đến chiều 9/1, BOT Sóc Trăng liên tục phải hoạt động trong tình trạng đóng trạm thu phí rồi lại phải xả trạm.

Cụ thể, nhiều tài xế tiếp tục phản ứng dừng xe hỏi lý do thu phí, hoặc bỏ xe, hoặc dùng tiền lẻ khiến giao thông ùn ứ, buộc trạm thu phí xả trạm. Khi tình hình lưu thông qua trạm tạm ổn định, BOT Sóc Trăng tiếp tục thu phí trở lại và cũng tiếp tục vấp phải sự phản ứng của tài xế. Tình trạng cứ lặp đi lặp lại khiến BOT Sóc Trăng phải xả trạm hàng chục lần trong ngày.

BOT Sóc Trăng liên tục ùn tắc vì tài xế phản đối.

Sự việc tài xế xe phản đối Trạm thu phí BOT Sóc Trăng liên tục gây nên hỗn loạn, căng thẳng và ùn tắc giao thông. Những lúc cao điểm kẹt xe, nhiều xe tải, xe ô tô đã phá cả dải phân cách, chiếm cả làn xe máy để đi, buộc các xe máy phải băng lên vỉa hè để di chuyển.

Xả trạm rồi đóng trạm thu phí cũng là phương án trước mắt mà ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị BOT Sóc Trăng đã thông tin với báo chí, để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A:

“Chủ trương của chúng tôi xuyên suốt, nếu kẹt từ trên 100m-200m thì xả trạm. Xả trạm xong rồi thì thu tiếp. Nếu không thu thì chúng tôi sẽ phá sản, bởi 1 ngày phải trả lãi khoảng 280 triệu đồng. Còn nếu đã xã trạm mà tài xế không đi thì là một tính chất, vấn đề khác. Chúng tôi xả trạm là vấn đề thông tuyến quốc lộ 1, đảm bảo an ninh trật tự, an ninh an toàn giao thông tại trạm mà chúng tôi đang quản lý” – ông Nguyễn Văn Phương lý giải./.

