Tài xế tông hàng loạt xe máy ở Bình Dương không có nồng độ cồn, ma túy

Tài xế xe tải được xác định là ông Hà Đình Bé (43 tuổi, ngụ thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Nạn nhân tử vong là Trần Chí Cường (20 tuổi, quê Nam Định); 2 người bị thương chưa rõ danh tính đang cấp cứu tại bệnh viện.

Qua lời khai ban đầu của ông Hà Đình Bé, do xe tải bị mất phanh khi đến ngã tư không xử lý được dẫn đến tai nạn.

Hiện trường vụ xe tải tông hàng loạt xe máy (ảnh:ĐC).

Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, xác định tài xế xe tải và xe container không có nồng độ cồn và không có ma túy.

Trước đó, như VOV đưa tin, khoảng gần 19h, ngày 30/1, tài xế Hà Đình Bé, điều khiển xe tải biển số 61C-268.90 lưu thông trên đường Thuận An Hòa. Khi xe ra đến giao lộ giữa đường Thuận An Hòa và Mỹ Phước- Tân Vạn, đoạn qua phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, thì xảy ra tai nạn với nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Xe tải tiếp tục lùa các xe máy về phía trước và va chạm với xe container do tài xế Trần Quốc Lâm điều khiển đang lưu thông trên đường Mỹ Phước -Tân Vạn.

Hiện, các phương tiện và giấy tờ liên quan đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thuận An để tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền./.