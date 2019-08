Tài xế xe khách lao vào ở Gia Lai khiến 4 người chết khai gì?

Danh tính số người chết vụ xe khách lao vào chợ ven đường ở Chư Sê (Gia Lai) đã được xác định và cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, vào hồi 6 giờ 10 phút ngày 3/8, tại Km1633+100 đường Hồ Chí Minh, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai (qua chợ Chư Sê), xe khách giường nằm biển kiểm soát 19B -00918 chạy hướng Gia Lai-Đăk Lăk mất lái lao vào ven đường khu vực trước Chợ Chư Sê làm 3 người chết và 2 người bị thương.



Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Kpă Thuyên đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý và khắc phục hậu quả.

Sau khi biết thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia đánh giá cao sự chỉ đạo kịp thời của tỉnh, huyện và gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo ngành Y tế tập trung cứu chữa nạn nhân bị thương và cơ quan điều tra cần quan tâm kiểm tra ma tuý đối với lái xe; kiểm tra điện thoại di động của lái xe để xem thời điểm tai nạn giao thông có nghe, gọi, nhắn tin, xem phim, Facebook hay không?; kiểm tra tốc độ qua dữ liệu giám sát hành trình; thời gian lái xe liên tục của lái xe; đánh giá tình trạng an toàn giao thông của đoạn tuyến xảy ra tai nạn giao thông đồng thời đề nghị Ban ATGT tỉnh Gia Lai có báo cáo nhanh vụ việc về Ủy ban ATGT Quốc gia.

Chiếc xe gây tai nạn.

Theo báo cáo nhanh của Công an Huyện Chư Sê, tài xế Nhất khai khi đi đến Km1634+500 đường Hồ Chí Minh (trước số nhà 811 Hùng Vương) khu vực chợ Chư Sê, thấy một người đàn ông điều khiển xe moto biển kiểm soát 81P11-157.17 do Phạm Văn Thái (sinh năm 1975) chuyển hướng qua đường từ trái qua phải (tính theo hướng xe ôtô chạy) nên lái xe đạp phanh. Song do trời mưa đường trơn, xe trượt vào lề phải tông vào một số hộ buôn bán và đi chợ.

Hậu quả làm 3 người chết tại chỗ là Phạm Thị Hoa (sinh năm 1961); Phạm Văn Thái (sinh năm 1975); Phạm Thị Sinh Châu (sinh năm 1961) cùng trú tại Chư Sê. Cùng đó, có 2 người bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai hiện đã có một người mới mất (Nguyễn Thị The), người còn lại bị thương nhẹ, đã ổn.



“Hiện nguyên nhân vu tai nạn đang được công an huyện Chư Sê tiến hành điều tra làm rõ. Kết quả kiểm tra nhanh nồng độ cồn và chất kích thích (ma tuý) đối với tài xế Nguyễn Văn Nhất xác định không có nồng đọ cồn và âm tính với các chất khích thích (ma tuý),” Thượng tá Lưu Sỹ Lương, Phó trưởng Công an huyện Chư Sê khẳng định.

Theo báo cáo, tình trạng họp chợ, lộn xộn giao thông trước khu vực cổng chợ Chư Sê và lề đường Hồ Chí Minh qua trung tâm huyện đã xảy ra lâu nay. Tuy nhiên, huyện Chư Sê vẫn chưa có những giải pháp rốt ráo để xử lý việc sử dụng hàng lang ATGT để buôn bán trái phép. Việc người dân tham gia giao thông qua vị trí trước cổng chợ Chư Sê hỗn loạn nhiều thời điểm trong ngày./.