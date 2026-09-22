Tài xế xe rác mắc kẹt trong cabin sau khi va chạm với xe buýt ở Nam Sơn, Hà Nội

Vào khoảng 9h14 phút sáng 22/9, xe buýt Hải Vân (chưa rõ biển kiểm soát) lưu thông trên tỉnh lộ 35 theo hướng từ xã Kim Anh đi xã Trung Giã (Hà Nội). Khi đến khu vực ngã ba Nam Sơn, xe buýt xảy ra va chạm với ô tô chở rác, mang biển kiểm soát 99B-308.xx.

Hiện trường vụ va chạm giao thông. (Ảnh: Minh Nguyễn).

Sau cú va chạm, phần đầu của cả hai phương tiện bị hư hỏng. Kính lái vỡ vụn, trong khi tài xế xe vệ sinh môi trường bị mắc kẹt trong cabin. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người dân ở khu vực xung quanh đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, hỗ trợ đưa tài xế xe chở rác ra khỏi cabin và sơ cứu ban đầu trước khi bàn giao cho lực lượng y tế.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông.

Theo thông tin ban đầu, vụ va chạm không gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, vụ việc khiến hai phương tiện hư hỏng phần đầu và giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Một số người dân sinh sống gần ngã ba Nam Sơn cho biết khu vực này có tầm nhìn bị che khuất, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm. Người dân phản ánh trước đó đã có một số vụ tai nạn, va chạm giao thông xảy ra tại khu vực này.

Hiện nguyên nhân vụ xe buýt Hải Vân va chạm xe chở rác đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.