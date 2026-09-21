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Va chạm với xe buýt ở Hà Nội, cô gái trẻ bị thương nặng

Thứ Hai, 16:00, 21/09/2026
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VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại nút giao Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ (Hà Nội) khiến cô gái 21 tuổi bị bánh xe buýt cán qua tay, phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 21/9, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cho biết đã giao Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 6 phối hợp với các lực lượng chức năng rà soát camera, thu thập lời khai nhân chứng để làm rõ vụ tai nạn xảy ra trên đường Phạm Hùng.

va cham voi xe buyt o ha noi, co gai tre bi thuong nang hinh anh 1
Nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, vào khoảng 9h50 cùng ngày, tài xế Nguyễn T.A. (sinh năm 1980, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô buýt BKS 29B-192.XX lưu thông trên đường Phạm Hùng, hướng từ Khuất Duy Tiến đi cầu vượt Mai Dịch. Khi đến khu vực nút giao Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ, ô tô buýt xảy ra va chạm với xe máy điện BKS 29MĐ2-330.XX do chị D.N.Y. (sinh năm 2005, ở Hà Nội) điều khiển, lưu thông cùng chiều.

Sau cú va chạm, chị Y. bị bánh xe buýt cán qua tay, dẫn đến chấn thương, dập nát mặt trong cánh tay trái. Nạn nhân hiện đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an).

va cham voi xe buyt o ha noi, co gai tre bi thuong nang hinh anh 2
Lực lượng chức năng xử lý vụ việc

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ việc, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng thu thập thông tin, xác minh nguyên nhân tai nạn. CSGT cũng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế xe buýt. Kết quả ban đầu không phát hiện vi phạm.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do chị Y. điều khiển xe máy điện không làm chủ tốc độ, dẫn đến xảy ra va chạm.

Tuy nhiên, để có căn cứ xác định chính xác diễn biến và nguyên nhân vụ việc, Đội CSGT đường bộ số 6 đang trích xuất camera tại khu vực xảy ra tai nạn, đồng thời thu thập lời khai của những người liên quan và nhân chứng. Vụ tai nạn khiến giao thông tại khu vực nút giao Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ có thời điểm bị ảnh hưởng. Lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc theo quy định.

Văn Ngân/VOV.VN
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