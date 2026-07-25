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Bão số 2 hướng vào Trung Quốc, biển động dữ dội sóng cao tới 7m

Thứ Bảy, 11:30, 25/07/2026
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VOV.VN - Đến 22h ngày 25/7, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20–25km/h, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc)

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 25/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 420km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

bao so 2 huong vao trung quoc, bien dong du doi song cao toi 7m hinh anh 1
Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc

Dự báo diễn biến bão đến 22h ngày 25/7, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20–25km/h, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) có vị trí ở khoảng 22,4N-115,6E; cường độ cấp 12, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm: Phía Bắc vĩ tuyến 19,5N; phía Đông kinh tuyến 113,5E. Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng) cấp 3 đối với vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.
Đến 10h ngày 26/7, bão đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông với tốc độ 15–20km/h, suy yếu còn cấp 10, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm: Phía Bắc vĩ tuyến 21,0N; kinh tuyến 113,0E-118,0E. Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng) Cấp 3 đối với  vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.
Đến 10h ngày 27/7, bão tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc).
Bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.
 Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8–10, sóng biển cao 3–5m; vùng gần tâm bão cấp 11–12, giật cấp 15, sóng biển cao 5–7m; biển động dữ dội.  Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ cao chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

PV/VOV.VN
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