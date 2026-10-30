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Tạm dừng đăng ký hiến mô, tạng trực tuyến để rà soát dịch vụ

Thứ Sáu, 21:36, 30/10/2026
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VOV.VN - Website Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người tạm dừng tiếp nhận đăng ký hiến mô, tạng mới để rà soát, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Chiều 30/10, website của Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người tạm dừng tiếp nhận đăng ký hiến mô, tạng mới. Thông báo trên website nêu: “Hiện tại chúng tôi đang tạm dừng tiếp nhận đăng ký mới để rà soát và nâng cao chất lượng dịch vụ. Chức năng đăng ký sẽ sớm được mở lại. Rất mong bạn thông cảm và quay lại sau!”.

Cùng thời điểm, mạng xã hội lan truyền thông tin chỉ cần họ tên và số căn cước công dân là có thể đăng ký hiến mô, tạng trên website của trung tâm.

Đăng ký trực tuyến chưa đủ để thực hiện hiến tạng

Trước thông tin trên, PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết việc đăng ký nguyện vọng hiến tạng không đồng nghĩa với việc hiến tạng chắc chắn sẽ được thực hiện. “Không phải cứ đăng ký hiến là hiến được. Bệnh viện vẫn phải xin ý kiến gia đình. Chỉ cần một thành viên trong gia đình không đồng ý thì việc hiến tạng không thể thực hiện”, PGS Hùng nhấn mạnh.

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Chiều 30/10, Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người bất ngờ thông báo tạm dừng tiếp nhận đăng ký hiến mô tạng.

Theo ông Hùng, tại Việt Nam, ngay cả khi một người đã đăng ký nguyện vọng hiến tạng, khi phát sinh trường hợp hiến thực tế, bệnh viện vẫn phải trao đổi, giải thích và xin ý kiến gia đình. Người thân phải làm đơn xác nhận người đã mất tự nguyện hiến tạng vì mục đích khoa học, cứu chữa người bệnh; cam kết không vì lợi nhuận và ký xác nhận rõ ràng. Toàn bộ quá trình phải được lập hồ sơ, lưu trữ đầy đủ, không thể chỉ dựa vào thao tác đăng ký trực tuyến.

Đề cập đến dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), PGS.TS Dương Đức Hùng cho biết dự thảo được xây dựng với nhiều quy định chặt chẽ. Các khái niệm về mô, tạng, điều kiện hiến và quy trình xác định người đã mất cần được hiểu đầy đủ, tránh diễn giải chưa chính xác.

Một điểm mới đáng chú ý là đề xuất cho phép người dưới 18 tuổi hiến tạng sau khi chết nếu đồng thời đáp ứng các điều kiện: được Hội đồng chuyên môn độc lập xác định chết não hoặc chết tuần hoàn; đã đăng ký hoặc bày tỏ nguyện vọng hiến tạng trước khi qua đời; có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Trong đó, chết tuần hoàn là khái niệm mới được đề xuất bổ sung so với luật hiện hành, chỉ tình trạng chức năng tuần hoàn và hô hấp mất hoàn toàn, không thể phục hồi. Người chết tuần hoàn không thể sống lại. Chết não là tình trạng toàn bộ chức năng của não bộ mất hoàn toàn và không thể phục hồi.

Quy trình xác định chết não phải bảo đảm nghiêm ngặt

PGS.TS Dương Đức Hùng cho biết quy trình xác định chết não tại bệnh viện được xây dựng trên cơ sở tham khảo các mô hình chuẩn quốc tế, với yêu cầu nghiêm ngặt về chuyên môn. Đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến sinh mạng con người, không thể đánh giá cảm tính hoặc rút gọn các bước kiểm tra.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, một trường hợp chỉ được xác định chết não khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí chuyên môn, trải qua các bước kiểm tra, xét nghiệm, siêu âm và chụp mạch não. Hội đồng chuyên môn độc lập phải cùng thống nhất kết luận qua 3 lần kiểm tra, mỗi lần cách nhau 6 giờ. “Chỉ khi tất cả thành viên của Hội đồng chuyên môn độc lập cùng đồng thuận kết luận mới được xác định chết não”, ông Hùng nói.

Thành phần hội đồng cũng được quy định rõ nhằm bảo đảm tính độc lập, khách quan. Người làm công tác hồi sức không được tham gia hội đồng này; đồng thời, hội đồng phải có thành viên thuộc lĩnh vực giám định pháp y.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, 100% trường hợp hiến tạng do chấn thương sọ não tại bệnh viện đều được chụp mạch não. Chỉ khi xác định không còn dòng máu lưu thông trong não mới có thể kết luận chết não. Các kết quả kiểm tra, hình ảnh và hồ sơ chuyên môn được lưu trữ đầy đủ để phục vụ thanh tra, cũng như cung cấp thông tin cho gia đình người hiến.

Nguyễn Hà/VOV.VN
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