Tắm sông, 2 học sinh đuối nước thương tâm

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 17h chiều ngày 20/4, một nhóm học sinh trú tại địa bàn xã Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu), Nghệ An rủ nhau đi đá bóng. Sau đó nhóm học sinh cùng nhau xuống sông đoạn dưới cầu Sơn Thọ để tắm mát.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm thi thể của 2 học sinh.

Do nước sâu, chảy xiết nên khi đang tắm, không may 2 em là Trần Văn C (SN 2000) và Phạm Văn H (SN 2000, đều trú tại xã Sơn Hải) bị dòng nước cuốn trôi mất tích.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Sơn Hải, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận đã có mặt tại hiện trường, huy động thêm tàu cá của ngư dân dùng lưới để kéo và thuê thợ lặn phối hợp tìm kiếm.

Đến khoảng 21h45’ tối cùng ngày, thi thể của hai em đã được tìm thấy. Chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương./.