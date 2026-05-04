Học sinh lớp 6 tử vong do đuối nước khi tắm biển ở làng Lò, Đắk Lắk

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng 4/5, em Nguyễn Bùi Anh P. (sinh năm 2014, trú tại khu phố Phú Hòa, phường Hòa Hiệp, học sinh lớp 6 Trường THCS Lương Tấn Thịnh) cùng nhóm bạn đến tắm tại bãi biển thuộc làng Lò, phường Hòa Hiệp. Trong lúc tắm, em P. không may bị sóng cuốn ra xa dẫn đến bị đuối nước.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Đến 9h47 phút cùng ngày, Bộ đội Biên phòng, Công an phường và các lực lượng chức năng địa phương đã đưa được nạn nhân lên bờ và tiến hành sơ cứu, tuy nhiên lúc này em P. đã tử vong.

Theo cơ quan chức năng, khu vực làng Lò có địa hình phức tạp, xuất hiện vùng nước sâu và dòng chảy xa bờ nguy hiểm. Người dân được khuyến cáo không để trẻ tự ý tắm biển, chỉ tắm ở nơi có lực lượng cứu hộ, tuân thủ cảnh báo và trang bị kỹ năng an toàn dưới nước.