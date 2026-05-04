Học sinh lớp 6 tử vong do đuối nước khi tắm biển ở làng Lò, Đắk Lắk

Thứ Hai, 16:10, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 4/5 tại khu vực bãi biển làng Lò, phường Hoà Hiệp, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh lớp 6 tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng 4/5, em Nguyễn Bùi Anh P. (sinh năm 2014, trú tại khu phố Phú Hòa, phường Hòa Hiệp, học sinh lớp 6 Trường THCS Lương Tấn Thịnh) cùng nhóm bạn đến tắm tại bãi biển thuộc làng Lò, phường Hòa Hiệp. Trong lúc tắm, em P. không may bị sóng cuốn ra xa dẫn đến bị đuối nước.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Đến 9h47 phút cùng ngày, Bộ đội Biên phòng, Công an phường và các lực lượng chức năng địa phương đã đưa được nạn nhân lên bờ và tiến hành sơ cứu, tuy nhiên lúc này em P. đã tử vong.

Theo cơ quan chức năng, khu vực làng Lò có địa hình phức tạp, xuất hiện vùng nước sâu và dòng chảy xa bờ nguy hiểm. Người dân được khuyến cáo không để trẻ tự ý tắm biển, chỉ tắm ở nơi có lực lượng cứu hộ, tuân thủ cảnh báo và trang bị kỹ năng an toàn dưới nước.

PV/VOV-Tây Nguyên
Tag: Đuối nước học sinh lớp 6 Tắm biển làng Lò Đắk Lắk Sóng cuốn xa bờ Tử vong thương tâm Nguyễn Bùi Anh P. Trường THCS Lương Tấn Thịnh Cảnh báo an toàn biển Khu vực nước sâu nguy hiểm Khuyến cáo phòng chống đuối nước
Rủ bạn đi tắm thác dịp nghỉ lễ, nam sinh tử vong do đuối nước
VOV.VN - Chiều 1/5, tại khu vực thác Krom (làng Mèo, xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ đuối nước khiến một nam sinh lớp 10 tử vong.

Một du khách tử vong vì đuối nước khi tắm biển Mũi Né

Chiều 1/5, tại bãi biển thuộc phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ đuối nước làm một du khách tử vong.

Tìm thấy thi thể nạn nhân đuối nước tại đập Gò Lang

VOV.VN - Sau nhiều giờ huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm xuyên đêm, sáng 1/5, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã tìm thấy và trục vớt thi thể nạn nhân đuối nước tại đập Gò Lang, xã Vạn Tường.

Giáo dục