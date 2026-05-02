Rủ bạn đi tắm thác dịp nghỉ lễ, nam sinh tử vong do đuối nước

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, em Đ.G.L. (sinh năm 2010, trú tại phường An Phú, tỉnh Gia Lai) cùng 6 người bạn đến thác Krom vui chơi, tắm suối.

Thác Krom - nơi xảy ra tai nạn thương tâm.

Trong lúc xuống nước, em L. không may trượt vào khu vực nước sâu, có dòng xoáy mạnh và mất tích. Nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm. Đến chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Thác Krom cao khoảng 8m, nước chảy xiết, phía dưới có nhiều hố sâu và dòng xoáy nguy hiểm. Đây là địa điểm vui chơi được nhiều người dân địa phương yêu thích.

Trước đó, vào năm 2019, tại thác Krom cũng từng xảy ra vụ đuối nước làm 3 thanh niên tử vong.