Rủ bạn đi tắm thác dịp nghỉ lễ, nam sinh tử vong do đuối nước

Thứ Bảy, 10:20, 02/05/2026
VOV.VN - Chiều 1/5, tại khu vực thác Krom (làng Mèo, xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ đuối nước khiến một nam sinh lớp 10 tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, em Đ.G.L. (sinh năm 2010, trú tại phường An Phú, tỉnh Gia Lai) cùng 6 người bạn đến thác Krom vui chơi, tắm suối.

Thác Krom - nơi xảy ra tai nạn thương tâm.

Trong lúc xuống nước, em L. không may trượt vào khu vực nước sâu, có dòng xoáy mạnh và mất tích. Nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm. Đến chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Thác Krom cao khoảng 8m, nước chảy xiết, phía dưới có nhiều hố sâu và dòng xoáy nguy hiểm. Đây là địa điểm vui chơi được nhiều người dân địa phương yêu thích.

Trước đó, vào năm 2019, tại thác Krom cũng từng xảy ra vụ đuối nước làm 3 thanh niên tử vong.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
Tag: đuối nước tắm thác tử vong Gia Lai
Tìm thấy thi thể nạn nhân đuối nước tại đập Gò Lang
Tìm thấy thi thể nạn nhân đuối nước tại đập Gò Lang

VOV.VN - Sau nhiều giờ huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm xuyên đêm, sáng 1/5, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã tìm thấy và trục vớt thi thể nạn nhân đuối nước tại đập Gò Lang, xã Vạn Tường.

Hai vụ đuối nước xảy ra chiều 30/4 tại Quảng Ngãi
Hai vụ đuối nước xảy ra chiều 30/4 tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Chiều 30/4/2026, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xảy ra hai vụ đuối nước, khiến 1 người tử vong, 1 người mất tích.

Vụ 2 người tử vong do đuối nước ở Đồng Tháp, thuyền du lịch hết đăng ký, đăng kiểm
Vụ 2 người tử vong do đuối nước ở Đồng Tháp, thuyền du lịch hết đăng ký, đăng kiểm

VOV.VN - Vụ 2 người tử vong do đuối nước sau tiệc trên thuyền du lịch ở Đồng Tháp được xác định liên quan phương tiện hết đăng kiểm, không đăng ký vận chuyển và hoạt động ngoài giờ quy định; cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

