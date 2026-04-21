Tân Sơn Nhất sẽ tăng tần suất khai thác lên 46 chuyến/giờ, giảm ùn tắc dịp nghỉ lễ

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định điều chỉnh tăng tham số điều phối tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được điều chỉnh tăng lượt, cất hạ cánh các chuyến bay nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4-1/5.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 25/4 đến 5/5/2026, tham số điều phối đối với đường cất hạ cánh, đường lăn và dịch vụ bảo đảm hoạt động bay được nâng từ 44 chuyến/giờ lên 46 chuyến/giờ, áp dụng trong khung giờ ban ngày từ 6h đến 23h.

Ông Uông Việt Dũng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết.“Việc triển khai điều chỉnh tăng tham số điều phối slot tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được Cục Hàng không Việt Nam triển khai theo hướng linh hoạt, hiệu quả, tiết kiệm qua việc rà soát năng lực khai thác thực tế, tối ưu hóa khung giờ cao điểm, tránh tình trạng tàu bay chờ đợi trên không, ưu tiên các đường bay trọng điểm”.

Theo ông Dũng, việc điều chỉnh tần suất cất, hạ cánh trên cũng góp phần giảm tiêu hao nhiên liệu trong bối cảnh nguồn cung xăng dầu hạn chế do ảnh hưởng chiến sự tại Trung Đông, đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn khai thác, duy trì ổn định hoạt động tại Cảng và đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách dịp nghỉ Lễ sắp tới.

Đại diện cơ quan quản lý cho biết, việc điều chỉnh này được triển khai trên cơ sở rà soát năng lực khai thác thực tế, bảo đảm tính linh hoạt, hiệu quả và tiết kiệm. Đồng thời, các khung giờ cao điểm được tối ưu hóa nhằm hạn chế tình trạng tàu bay phải chờ đợi trên không, ưu tiên khai thác các đường bay trọng điểm.

Cảng hàng không dự kiến đón lượng khách lớn trong dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Việc nâng tham số điều phối không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả khai thác mà còn giúp giảm tiêu hao nhiên liệu trong bối cảnh nguồn cung xăng dầu chịu ảnh hưởng từ tình hình chiến sự tại Trung Đông.

Bên cạnh đó, yếu tố an toàn vẫn được đặt lên hàng đầu, với mục tiêu duy trì hoạt động ổn định tại sân bay và đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp cao điểm lễ.

Trước đó, kết quả khảo sát của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, trong giai đoạn cao điểm gồm kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ 25/4 đến 27/4) và kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 (từ 30/4 đến 3/5), nhu cầu đặt chỗ hàng không có xu hướng phân bổ khá đồng đều trong suốt thời gian nghỉ.

Nguyên nhân chủ yếu do hai kỳ nghỉ diễn ra gần nhau, kéo dài tổng thời gian nghỉ, tạo điều kiện cho hành khách chủ động và linh hoạt hơn trong việc lựa chọn lịch trình di chuyển.

Trong các ngày đầu kỳ nghỉ (25, 26, 29 và 30/4/2026), tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay du lịch từ Hà Nội và TP.HCM đến các địa phương nhìn chung vẫn ở mức thấp, số lượng ghế trống còn tương đối nhiều.

Việc nâng tham số điều phối lên 46 chuyến/giờ tại Tân Sơn Nhất được triển khai linh hoạt, trên cơ sở tối ưu năng lực khai thác, đảm bảo an toàn và đáp ứng nhu cầu hành khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Tuy nhiên, một số chặng bay ghi nhận tỷ lệ lấp đầy trên 90%, tập trung ở các đường bay đến các điểm du lịch đặc thù như Tuy Hòa, Côn Đảo, Chu Lai và Đồng Hới.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu di chuyển tăng dần vào cuối kỳ nghỉ, khi hành khách quay trở lại các đô thị lớn, đặc biệt là TP.HCM.

Trước đó, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) dự kiến cung ứng gần 1,12 triệu ghế trên các chuyến bay nội địa và quốc tế trong dịp cao điểm Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5/2026, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Trên các đường bay giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, số ghế cung ứng tăng gần 30% so với thường lệ, trong khi chặng Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh tăng 12%. Các điểm đến du lịch cũng được tăng chuyến trong dịp này, trong đó các chặng từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang và Phú Quốc tăng gần 20%, còn các chặng từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến Huế và Quy Nhơn tăng trung bình hơn 5% so với thường lệ.

“Vietnam Airlines sẽ tiếp tục theo dõi sát nhu cầu thị trường để điều hành khai thác linh hoạt, bảo đảm hoạt động bay an toàn, ổn định, đồng thời khuyến nghị hành khách chủ động đặt chỗ và xuất vé sớm để thuận tiện lựa chọn hành trình trong giai đoạn cao điểm,” ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết.

Hãng hàng không Vietjet tiếp tục tăng tăng 500 chuyến bay, tương đương 16% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số ghế cung ứng trong giai đoạn cao điểm 30/4-1/5 là 832.000 ghế, tăng 130.000 ghế, tương đương tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.