中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tân Sơn Nhất sẽ tăng tần suất khai thác lên 46 chuyến/giờ, giảm ùn tắc dịp nghỉ lễ

Thứ Ba, 15:52, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam điều chỉnh tăng tham số điều phối tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lên 46 chuyến/giờ trong khung giờ ban ngày từ 25/4 đến 5/5/2026 nhằm tối ưu khai thác, giảm ùn tắc, đảm bảo an toàn và đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định điều chỉnh tăng tham số điều phối tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

tan son nhat se tang tan suat khai thac len 46 chuyen gio, giam un tac dip nghi le hinh anh 1
Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được điều chỉnh tăng lượt, cất hạ cánh các chuyến bay nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4-1/5.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 25/4 đến 5/5/2026, tham số điều phối đối với đường cất hạ cánh, đường lăn và dịch vụ bảo đảm hoạt động bay được nâng từ 44 chuyến/giờ lên 46 chuyến/giờ, áp dụng trong khung giờ ban ngày từ 6h đến 23h.

Ông Uông Việt Dũng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết.“Việc triển khai điều chỉnh tăng tham số điều phối slot tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được Cục Hàng không Việt Nam triển khai theo hướng linh hoạt, hiệu quả, tiết kiệm qua việc rà soát năng lực khai thác thực tế, tối ưu hóa khung giờ cao điểm, tránh tình trạng tàu bay chờ đợi trên không, ưu tiên các đường bay trọng điểm”. 

Theo ông Dũng, việc điều chỉnh tần suất cất, hạ cánh trên cũng góp phần giảm tiêu hao nhiên liệu trong bối cảnh nguồn cung xăng dầu hạn chế do ảnh hưởng chiến sự tại Trung Đông, đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn khai thác, duy trì ổn định hoạt động tại Cảng và đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách dịp nghỉ Lễ sắp tới.

Đại diện cơ quan quản lý cho biết, việc điều chỉnh này được triển khai trên cơ sở rà soát năng lực khai thác thực tế, bảo đảm tính linh hoạt, hiệu quả và tiết kiệm. Đồng thời, các khung giờ cao điểm được tối ưu hóa nhằm hạn chế tình trạng tàu bay phải chờ đợi trên không, ưu tiên khai thác các đường bay trọng điểm.

tan son nhat se tang tan suat khai thac len 46 chuyen gio, giam un tac dip nghi le hinh anh 2
Cảng hàng không dự kiến đón lượng khách lớn trong dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5.

Việc nâng tham số điều phối không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả khai thác mà còn giúp giảm tiêu hao nhiên liệu trong bối cảnh nguồn cung xăng dầu chịu ảnh hưởng từ tình hình chiến sự tại Trung Đông.

Bên cạnh đó, yếu tố an toàn vẫn được đặt lên hàng đầu, với mục tiêu duy trì hoạt động ổn định tại sân bay và đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp cao điểm lễ.

Trước đó, kết quả khảo sát của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, trong giai đoạn cao điểm gồm kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ 25/4 đến 27/4) và kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 (từ 30/4 đến 3/5), nhu cầu đặt chỗ hàng không có xu hướng phân bổ khá đồng đều trong suốt thời gian nghỉ.

Nguyên nhân chủ yếu do hai kỳ nghỉ diễn ra gần nhau, kéo dài tổng thời gian nghỉ, tạo điều kiện cho hành khách chủ động và linh hoạt hơn trong việc lựa chọn lịch trình di chuyển.

Trong các ngày đầu kỳ nghỉ (25, 26, 29 và 30/4/2026), tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay du lịch từ Hà Nội và TP.HCM đến các địa phương nhìn chung vẫn ở mức thấp, số lượng ghế trống còn tương đối nhiều.

tan son nhat se tang tan suat khai thac len 46 chuyen gio, giam un tac dip nghi le hinh anh 3
Việc nâng tham số điều phối lên 46 chuyến/giờ tại Tân Sơn Nhất được triển khai linh hoạt, trên cơ sở tối ưu năng lực khai thác, đảm bảo an toàn và đáp ứng nhu cầu hành khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Tuy nhiên, một số chặng bay ghi nhận tỷ lệ lấp đầy trên 90%, tập trung ở các đường bay đến các điểm du lịch đặc thù như Tuy Hòa, Côn Đảo, Chu Lai và Đồng Hới.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu di chuyển tăng dần vào cuối kỳ nghỉ, khi hành khách quay trở lại các đô thị lớn, đặc biệt là TP.HCM.

Trước đó, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) dự kiến cung ứng gần 1,12 triệu ghế trên các chuyến bay nội địa và quốc tế trong dịp cao điểm Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5/2026, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Trên các đường bay giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, số ghế cung ứng tăng gần 30% so với thường lệ, trong khi chặng Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh tăng 12%. Các điểm đến du lịch cũng được tăng chuyến trong dịp này, trong đó các chặng từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang và Phú Quốc tăng gần 20%, còn các chặng từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến Huế và Quy Nhơn tăng trung bình hơn 5% so với thường lệ.

“Vietnam Airlines sẽ tiếp tục theo dõi sát nhu cầu thị trường để điều hành khai thác linh hoạt, bảo đảm hoạt động bay an toàn, ổn định, đồng thời khuyến nghị hành khách chủ động đặt chỗ và xuất vé sớm để thuận tiện lựa chọn hành trình trong giai đoạn cao điểm,” ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết.

Hãng hàng không Vietjet tiếp tục tăng tăng 500 chuyến bay, tương đương 16% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số ghế cung ứng trong giai đoạn cao điểm 30/4-1/5 là 832.000 ghế, tăng 130.000 ghế, tương đương tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Phi Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

VOV.VN - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đề xuất lộ trình chuyển dần các chuyến bay quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất sang sân bay Long Thành từ cuối năm 2026, hướng tới tiếp nhận hơn 90% lượng khách quốc tế tại khu vực TP.HCM ngay trong năm 2027.

VOV.VN - Trong cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phục vụ hơn 4,5 triệu lượt hành khách và khai thác hơn 28.500 chuyến bay. Việc điều chỉnh khai thác giữa các nhà ga đã góp phần giảm áp lực, bảo đảm an ninh trật tự và thuận lợi cho hành khách.

VOV.VN - Vietnam Airlines chính thức giới thiệu đến hành khách dịch vụ Check-in Lounge tại nhà ga T3 – Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Đây là dịch vụ lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, được thiết kế riêng cho nhóm khách hàng cao cấp gồm VIP, CIP, hội viên Triệu dặm (Million Miler – MM), hội viên Bông Sen Vàng hạng Bạch kim (Platinum) và hành khách hạng Thương gia.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục