Tặng 6.000 khẩu trang cho lực lượng phòng, chống dịch Covid-19

Trong đó, Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Tự An, Công an TP. Buôn Ma Thuột và các đơn vị tài trợ đã trao 5.000 khẩu trang vải kháng khuẩn cho đội ngũ y, bác sĩ và bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Tặng 1.000 khẩu trang vải kháng khuẩn, nước rửa tay khô, dung dịch sát khuẩn và các phần quà cho người dân đang cách ly, lực lượng Cảnh sát cơ động, các y, bác sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ công dân tại Trung tâm cách ly tập trung người trở về từ vùng dịch Covid-19 (cơ sở đặt tại Trung tâm Huấn luyện nghiệp vụ Công an tỉnh, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột). Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 50 triệu đồng.

Đại diện Hội Phụ nữ Công an tỉnh tặng khẩu trang vải kháng khuẩn cho Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Chị Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Hội phụ nữ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đây là hoạt động ý nghĩa được đông đảo cán bộ, nhân viên công an tỉnh nhiệt tình hưởng ứng.



Hội phụ nữ công an tỉnh tặng và hướng dẫn người dân sử dụng khẩu trang đúng cách

“Nắm được tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã đồng lòng, nhất trí và cùng hưởng ứng hoạt động này. Đồng thời kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ nguồn kinh phí để kịp thời mua khẩu trang để hỗ trợ tặng cho lực lượng trên tuyến đầu phòng chống dịch, trong đó có cán bộ chiến sỹ công an trực tiếp làm công tác phòng chống dịch, đội ngũ y bác sĩ bệnh viện vùng Tây Nguyên và các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hoạt động này nhận được sự đồng lòng hưởng ứng của tất cả cán bộ hội viên trong Công an tỉnh”, chị Thu nói./.