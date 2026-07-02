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Tặng bằng khen cho người đàn ông cứu 2 trẻ em đuối nước ở Hà Tĩnh

Thứ Năm, 20:31, 02/07/2026
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VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tặng Bằng khen cho ông Phạm Văn Dần (SN 1962, trú thôn Rạng Đông, xã Yên Hòa) vì có hành động dũng cảm cứu 2 trẻ em bị đuối nước trên biển.

Vừa qua, UBND xã Yên Hòa (tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tặng Bằng khen cho ông Phạm Văn Dần vì có hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

tang bang khen cho nguoi dan ong cuu 2 tre em duoi nuoc o ha tinh hinh anh 1
Lãnh đạo UBND xã Yên Hòa trao bằng khen của bằng khen cho ông Phạm Văn Dần. (Ảnh: Yên Hòa).

Tại hội nghị, đại diện UBND xã đã công bố quyết định khen thưởng; lãnh đạo địa phương thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho ông Phạm Văn Dần. Đây là sự ghi nhận, biểu dương kịp thời đối với nghĩa cử cao đẹp, tinh thần dũng cảm và trách nhiệm vì cộng đồng của ông.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 15/5/2026, một nhóm trẻ em ở thôn Rạng Đông rủ nhau ra biển vui chơi, tắm mát. Trong lúc tắm biển, do sóng lớn và nước sâu, hai em nhỏ (một em sinh năm 2018 và một em sinh năm 2015) không may bị sóng cuốn ra xa bờ, rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Phát hiện sự việc, ông Phạm Văn Dần cùng cháu Chu Văn Tuấn Vũ, học sinh lớp 9 Trường THCS Cẩm Dương, đã không quản hiểm nguy, nhanh chóng lao xuống biển đưa hai em vào bờ an toàn. Ngay sau đó, ông Dần tiến hành sơ cứu kịp thời cho hai em tại bãi biển.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Yên Hòa đã báo cáo cấp có thẩm quyền và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét khen thưởng đột xuất đối với ông Phạm Văn Dần vì hành động dũng cảm cứu người.

Đối với cháu Chu Văn Tuấn Vũ, trước đó đã được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen và Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" vì tham gia cứu hai em nhỏ.

Việc Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng khen cho ông Phạm Văn Dần là sự ghi nhận đối với hành động dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái của ông, đồng thời góp phần lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt trong cộng đồng.

Bá Thăng/VOV.VN
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